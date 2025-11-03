МОН добавя ново състезание по изкуствен интелект

Ново национално ученическо състезание - по изкуствен интелект - предлага министерството на образованието с промени в графика за провеждане на ученическите олимпиади, национални състезания и състезания по професии за учебната 2025/26 г.

Предложеното състезание в графика на МОН е първото такова национално състезание в сферата на изкуствения интелект. При положително решение предстои създаване на национална комисия, която ще разработи регламента му. Предвижда се то да се проведе в една възрастова група и в него да имат право да участват всички ученици от 8. до 12. клас, които се обучават в дневна, самостоятелна или индивидуална форма на обучение в български общински, държавни и частни училища на територията на страната.

То ще се проведе в два етапа - първи етап, който ще бъде онлайн, и национален, който се предвижда да е присъствен. В онлайн етапа, който се провежда няколко седмици преди присъствения - на 31 януари 2026 г. от 14 ч., може да участва всеки ученик, а най-добре представилите се 120 ученици се класират за националния етап. Той ще се проведе на 28 февруари в град Пловдив.

Най-добрите 16 ученици от националния етап на състезанието се класират в разширен национален отбор по изкуствен интелект. След това учениците в разширения национален отбор ще може да участват в интензивна подготовка и да се явяват на контроли, в резултат на които най-добрите 8 ученици ще получат място в Национален отбор на България по изкуствен интелект.

Въпросният Национален отбор ще може да участва в Международната олимпиада по изкуствен интелект, която през 2026 г. ще се проведе в Абу Даби, ОАЕ. За целта е необходима допълнителна и интензивна подготовка, посочват от МОН. Оттам обясняват, че допреди тази година механизмът за определяне на разширения национален отбор (най-добрите 16, от които после се формира националния отбор) е бил друг, поради липсата на национално състезания по изкуствен интелект. В разширения отбор са влизали най-добрите ученици от разширените национални отбори от олимпиадите по информатика, математика и лингвистика, както и ученици, които ни представят на международни научни форуми с проекти в сферата на изкуствения интелект.

Първата Международна олимпиада по изкуствен интелект се проведе през 2024 г. в Бургас. В нея участваха отбори от близо 40 страни от целия свят, като тогава българските отбори завоюваха един златен и два бронзови медала. Второто издание се проведе тази година в Пекин, Китай. В него взеха участие около 60 държави, а в следващите издания се очаква да има още по-голям интерес. Международната олимпиада по изкуствен интелект е със статута на международна олимпиада и стои редом до всички останали международни олимпиади по природни науки като Международната олимпиада по математика и Международната олимпиада по информатика.