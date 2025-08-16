Медия без
Британските данъчни шпионират данъкоплатците с AI

Публикации за разточителен живот в социалните мрежи могат да доведат до проверка

Днес, 19:18
Данъчната служба на Обединеното кралство (HMRC) призна за първи път, че използва изкуствен интелект (AI), за да шпионира публикациите на данъкоплатците в социалните медии, пише британският вестник The Telegraph.

Данъчната служба проверява не само финансовите документи, разходните навици и данъчните декларации на работещите, за да търси доказателства за измама, но и следи социалните мрежи. Публикация за голяма покупка или скъпа почивка могат да доведат до извънредна проверка, ако се прецени, че потребителят харчи над възможностите си. 

Говорител на ведомството настоя, че инструментите се използват само за наблюдение на социалните медии в рамките на наказателни разследвания, като са въведени „строги предпазни мерки“. Той обясни, че практиката се използва от няколко години и че всички случаи на използване на спорната технология от данъчната служба са в рамките на закона. 

Инструментите, използвани за проучване на социалните медии в наказателни дела, съществуват успоредно с Connect, отделна ИТ система, използвана от HMRC за проучване на финансови данни за рутинни данъчни разследвания.

Системата Connect е разработена за първи път преди повече от десетилетие, но се смята, че става все по-важна, тъй като HMRC се опитва да спести пари, като разчита все по-малко на наети служители за провеждане на разследванията си. Тя анализира данните, за да открие не само грешки, но и признаци за укриване на данъци. Финансовият министър на Великобритания Рейчъл Рийвс се надява да компенсира 7 милиарда паунда от „данъчната дупка“ от 47 милиарда паунда, като идентифицира тези, които не са платили достатъчно в националната хазна. Подобренията в софтуера с изкуствен интелект биха могли да бъдат ключът към постигането на това, след като миналия месец служители разкриха планове, предвиждащи използването му в „ежедневните“ данъчни процеси в HMRC.

В 63-страничен документ HMRC заяви, че служителите ѝ ще използват изкуствен интелект, за да идентифицират заподозрени в укриване на данъци и да изпращат „автоматични подкани“, с които да ги помолят да платят дължимото.

Докладът предполага, че използването на изкуствен интелект в рамките на HMRC ще става все по-разпространено, като в момента служителите използват чатботове, за да обобщават разговори с клиенти и да изпълняват основни административни задачи.

