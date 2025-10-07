Банда с българско участие е откраднала десетки хиляди телефони в Лондон

В Лондон се провеждат мащабни акции срещу организирани банди, занимаващи се с кражби на мобилни телефони – директно изтръгвани от ръцете на собствениците. Сред извършителите има и българи.
Лондонската полиция съобщи в понеделник, че е задържала 46 души в операция срещу глобална мрежа, заподозряна в контрабандата на близо 40 000 телефона от Великобритания към Китай, предават Би Би Си и световните агенции. Полицията обяви, че това е най-голямата акция срещу телефоните кражби в британската столица, където районите около туристическите атракции често са мишена на джебчии.
Полицейското разследване е започнато през декември 2024 г., след като кутия с около 1000 айфона, повечето от които се оказали крадени, е открита край летище "Хийтроу". Пратката била предназначена за Хонконг.
"Това безспорно е най-мащабната по рода си операция в историята на Обединеното кралство", заяви кметът на Лондон Садик Хан, който допълни, че полицията е взела на прицел гангстерски ръководители, както и улични джебчии. По данни на лондонската полиция над 80 000 мобилни телефона са откраднати в британската столица през 2024 г.
Разбитата група специално се е била фокусирала върху продуктите на "Епъл" ("Apple") заради високата цена, на която се котират в чужбина, съобщи полицията, като е открила, че са плащали до 300 лири (403,02 долара) за всеки айфон, който може след това да се продаде за до 5000 долара в Китай.
Разследването е предизвикано, след като една от жертвите на кражба е проследила задигнатия си телефон. "Всъщност това е станало на Бъдни вечер и жертвата електронно е проследила откраднатия си айфон до склад край летище "Хийтроу", разказа пред Би Би Си детектив Марк Гевин и добавя: "Охраната се отзовала и открили телефона в кутия с още 894 телефона".
Полицаите установили, че почти всички телефони са откраднати и в този случаи са щели да бъдат изпратени до Хонконг. Прехванати са и допълнителни пратки и полицията е идентифицирала двама мъже, афганистанци на около 30 г., които са били задържани. В колата им са открити десетки смартфони, някои обвити във фолио.
В техни имоти са открити още около 2000 телефона. Двамата заедно с трети заподозрян – 29-годишен индиец, са обвинени в търговия с незаконно придобито имущество.
Това било отправна точка за разследването, което разкрило международна група за контрабанда, за която полицията смята, че е отговорна за износа на до 40% от всички откраднати телефони в Лондон, разказа още детектив Гевин.
Броят на откраднатите телефони в Лондон почти се е утроил през последните четири години - от 28 609 през 2020 г. до 80 588 през 2024 г.
Смята се, че нарастващото търсене на употребявани телефони, както във Великобритания, така и в чужбина, е основен двигател за увеличаването на кражбите - и много жертви в крайна сметка никога не получават устройствата си обратно.
„Чуваме, че някои престъпници спират да продават наркотици и се насочват към телефонния бизнес, защото е по-доходоносен“, коментират разследващите.
Според британското издание „Дейли мейл“ българска двойка има водеща роля в кражбите. Българите са снабдявали „босовете на групата“ с телефони, отнети от цивилни лондончани.
Повечето телефони, произведени в Китай, не позволяват на потребителите свободен достъп до интернет, което създава търсене на устройства, произведени в Европа и САЩ.
А Хонконг - със своята инфраструктура и статут на международно пристанище, е идеалният център за изпращане на милионите телефони, откраднати от цял свят, преди да достигнат крайната си дестинация.