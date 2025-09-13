100 000 крайнодесни излязоха на протест в Лондон

Два протеста блокираха улиците на британската столица Лондон днес. Над 100 000 души се включиха в протестно шествие, организирано от крайнодесния активист Томи Робинсън, предава БТА, цитирайки Асошиейтед прес. Според местни медии това е най-големият крайнодесен поход в страната от десетилетия. На паралелна демонстрация се събраха други 5000 души, които протестираха срещу фашизма.

Демонстрацията на крайнодесните е под наслова "Да обединим Кралството". Има огромно разминаване в оценките за броя на участвналите в него. Според лондонската полиция участниците са били около 100 000, привържениците на Робинсън твърдят, че са 3 млн. души. Контрадемонстрантите от "Похода срещу фашизма" са 5000 отново по данни на полицията.

Над 1600 полицаи охраняват демонстрантите. В района на правителствените сгради бе установена буферна зона между демонстрантите и контрадемонстрантите, за да се предотвратят сблъсъци между участниците в двете шествия.

Робинсън, чието истинско име е Стивън Яксли-Ленън и който е известен с националистическите си и антимигрантски възгледи, определи акцията като проява в защита на свободата на словото и на британското наследство и култура.

Двата протеста се случват на фона на ожесточени политически дебати за мигрантите, които влизат в страната нелегално с лодки през Ламанша, припомня БТА. Недоволството избухна, след като властите задържаха етиопец, който по-късно бе признат за виновен в сексуално посегателство срещу 14-годишно момиче. Престъплението бе извършено в предградие на Лондон. На някои от протестите се стигна до сблъсъци между демонстранти и служители на реда и до арести.

Участници в днешното шествие в Лондон развяваха знамена на Англия с кръста на св. Георги, както и знамена на Обединеното кралство. "Искаме си страната обратно", скандираха протестиращите. Някои от поддръжниците на Робинсън държаха плакати с надписи като "Спрете лодките", "Изпратете ги у дома" "Стига толкова, спасете децата ни". На протеста се чуваха обидни изрази по адрес на премиера Киър Стармър. Отправени бяха и послания в подкрепа на американския десен активист Чарли Кърк, който беше убит тази седмица.

Участници в контрапротеста пък издигнаха плакати с надписи като "Добре дошли, бежанци" и "Смажете крайната десница".

Робинсън беше планирал митинг под мотото "Да обединим кралството" през октомври миналата година, но не можа да присъства, понеже влезе в затвора. Причина за това стана факта, че той наруши заповед на Върховния съд от 2021 г., която му забраняваше да повтаря клеветнически твърдения срещу сирийски бежанец, спечелил дело срещу крайнодесния лидер. По-рано Робинсън е излежавал ефективни присъди за нападение и за измама с ипотека. Робинсън е основател на националистическата и антиислямистка "Английската лига за отбрана" и е сред най-влиятелните крайни десни фигури във Великобритания, припомня БТА.

