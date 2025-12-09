Конгресът гарантира присъствието на 76 000 войници в Европа

Републиканци и демократи приеха двупартийно споразумение по проектозакона за националната отбрана за 2026 г. (NDAA FY2026), който ще попречи на Пентагона да съкрати силите си под 76 000 в Европа и 28 500 в Южна Корея без подробни обосновки за сигурността и консултации със съюзниците. Очаква се законопроектът да бъде приет бързо от Камарата на представителите и Сената и да стигне до бюрото на президента преди Коледа.

На практика Конгресът дава заявка да приеме "защитна клауза" срещу рязко съкращаване на американското присъствие в двете точки.

Общият брой войски на САЩ в Европа е около 100 000 души, като това включва както постоянно дислоцирани войски (65 000 - 67 000), така и ротиращите. Конгресът цели да гарантира, че общата численост няма да падне под 76 000, т.е. под 25 на сто, без тяхното одобрение. Без такова изискване, президентът може и сам да изтегли войниците.

Общият брой войски в Южна Корея и в момента е 28 500, като тук на практика се спира идеята за предислокация на американски войници от Южна Корея към други части в Азия - администрацията имаше идея за потенциално изтегляне на 4500 до 6000 войници, като част от преразпределение към други зони на Индо-Тихоокеанския регион.