Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Лондон конфискува десетки коли "Ферари", "Ламборгини" и "Бентли"

Стойността на отнетите за пътно хулиганство автомобили струват над 6 млн.паунда

Днес, 06:44
Британската полиция действа твърдо срещу хулигани
БГНЕС архив
Британската полиция действа твърдо срещу хулигани

Британската полиция е конфискувала луксозни автомобили на стойност над 6 милиона британски лири (8,1 млн. долара) по време на акция за борба с противообществените прояви и хулиганството при шофиране, съобщиха PI Media и ДПА, цитирани от БТА.

72 луксозни коли, сред които основно "Ферари", "Ламборгини" и "Бентли", са били иззети в рамките на тридневна операция в лондонския квартал "Уест Енд". На шофьори са наложени глоби за различни нарушения на правилата за движение, включително шофиране без застраховка, без шофьорска книжка, лишаване от правоспособност, фалшиви документи и използване на фалшиви регистрационни номера. 

Операцията е започнала след оплаквания от жители, фирми и посетители за скъпи автомобили, които нарушават спокойствието в и около "Хайд" парк, "Кенсингтън" и "Челси".

Открити са няколко откраднати автомобила, като за 10 други е установено, че нямат валидно техническо обслужване, а 11 са без пътен данък.

Осем души са арестувани за престъпления, включващи телесна повреда, престъпно увреждане, престъпления, свързани с наркотици, кражба и имиграционни нарушения.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

отнемане на автомобили, Великобритания

Още новини по темата

Великобритания ще депортира осъдените българи
12 Авг. 2025

Британски депутат създаде свой AI двойник
10 Авг. 2025

По-лесно ще се отнемат коли от пияни или дрогирани
10 Авг. 2025

Технически проблем затвори небето над Лондон
30 Юли 2025

Великобритания забранява плащането на откупи за хакерски атаки

23 Юли 2025

САЩ отново разполагат ядрени оръжия във Великобритания
23 Юли 2025

Париж и Лондон сключиха сделка за нелегалните мигранти
11 Юли 2025

България осигури бързи електронни писти за влизане на британци
17 Юни 2025

За първи път жена оглави британското разузнаване МИ6
16 Юни 2025

Великобритания плаща на мигранти да напуснат страната
08 Юни 2025

Лондон започва да се въоръжава за война срещу Русия
02 Юни 2025

Лондон отпусна огромен заем на Скопие
23 Май 2025

ООН: 14 000 бебета може да загинат в Газа
20 Май 2025

Великобритания и ЕС се споразумяха за "рестарт" на отношенията след Брекзит

19 Май 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Привилегиите за синдиката на МВР миришат на корупция
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Хайде Радев да прави партията, че не се издържа вече!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Изстрелът на Пеевски срещу КПК е прицелен в ПП-ДБ
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар