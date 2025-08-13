Лондон конфискува десетки коли "Ферари", "Ламборгини" и "Бентли"

Британската полиция е конфискувала луксозни автомобили на стойност над 6 милиона британски лири (8,1 млн. долара) по време на акция за борба с противообществените прояви и хулиганството при шофиране, съобщиха PI Media и ДПА, цитирани от БТА.

72 луксозни коли, сред които основно "Ферари", "Ламборгини" и "Бентли", са били иззети в рамките на тридневна операция в лондонския квартал "Уест Енд". На шофьори са наложени глоби за различни нарушения на правилата за движение, включително шофиране без застраховка, без шофьорска книжка, лишаване от правоспособност, фалшиви документи и използване на фалшиви регистрационни номера.

Операцията е започнала след оплаквания от жители, фирми и посетители за скъпи автомобили, които нарушават спокойствието в и около "Хайд" парк, "Кенсингтън" и "Челси".

Открити са няколко откраднати автомобила, като за 10 други е установено, че нямат валидно техническо обслужване, а 11 са без пътен данък.

Осем души са арестувани за престъпления, включващи телесна повреда, престъпно увреждане, престъпления, свързани с наркотици, кражба и имиграционни нарушения.