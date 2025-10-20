Руски хакери публикуваха информация за 8 британски военни бази

Руски хакери са откраднаха и публикуваха в социалните мрежи вътрешни документи, свързани с осем британски военни бази, включително персоналните данни на сътрудниците и служебни инструкции по кибербезопасност, съобщиха британските медии.

От министерството на отбраната на Великобритания потвърдиха инцидента и казаха, че провеждат разследване. Според медиите зад атаката стои хакерската групировка Lynx, която е пробила системата на подизпълнител на министерството - компанията Dodd Group, която се занимава със строителство и техническо обслужване на военни обекти. Сред откраднатите материали има и документи на друг подизпълнител - Kier.

Хакерите поискали откуп преди да започнат да публикуват материалите. Не е ясно дали той е отказан.

Сред публикуваните документи са схеми на базите на Кралските военно-въздушни сили, където се съхраняват ядрени боеприпаси и се дислоцират американските изтребители F-35, данни за главната база за дронове, свръхсекретна радиолокационна станция, както и информация за вонно-морските обекти и авиобазата в южна Великобритания.