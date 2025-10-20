Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Руски хакери публикуваха информация за 8 британски военни бази

Днес, 08:07
Pixabay

Руски хакери са откраднаха и публикуваха в социалните мрежи вътрешни документи, свързани с осем британски военни бази, включително персоналните данни на сътрудниците и служебни инструкции по кибербезопасност, съобщиха британските медии.

От министерството на отбраната на Великобритания потвърдиха инцидента и казаха, че провеждат разследване. Според медиите зад атаката стои хакерската групировка Lynx, която е пробила системата на подизпълнител на министерството - компанията Dodd Group, която се занимава със строителство и техническо обслужване на военни обекти. Сред откраднатите материали има и документи на друг подизпълнител - Kier.

Хакерите поискали откуп преди да започнат да публикуват материалите. Не е ясно дали той е отказан.

Сред публикуваните документи са схеми на базите на Кралските военно-въздушни сили, където се съхраняват ядрени боеприпаси и се дислоцират американските изтребители F-35, данни за главната база за дронове, свръхсекретна радиолокационна станция, както и информация за вонно-морските обекти и авиобазата в южна Великобритания.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Великобритания, руски хакери

Още новини по темата

Банда с българско участие е откраднала десетки хиляди телефони в Лондон
07 Окт. 2025

Великобритания депортира десетки румънци
24 Септ. 2025

Великобритания депортира мигранти с полети до Франция
15 Септ. 2025

Американски компании обявиха $ 1.7 млрд. инвестиции във Великобритания
14 Септ. 2025

Великобритания мести мигрантите от хотелите в казарми
07 Септ. 2025

Великобритания ограничава мигрантите да водят близките си в страната
01 Септ. 2025

Британските данъчни шпионират данъкоплатците с AI

16 Авг. 2025

Руски хакери са източвали язовир в Норвегия
14 Авг. 2025

Лондон конфискува десетки коли "Ферари", "Ламборгини" и "Бентли"
13 Авг. 2025

Великобритания ще депортира осъдените българи
12 Авг. 2025

Британски депутат създаде свой AI двойник
10 Авг. 2025

Технически проблем затвори небето над Лондон
30 Юли 2025

Великобритания забранява плащането на откупи за хакерски атаки

23 Юли 2025

САЩ отново разполагат ядрени оръжия във Великобритания
23 Юли 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Главният прокурор вече е като котката на Шрьодингер
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: ИТН удави избирателите си в политическото блато
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар