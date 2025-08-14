Руски хакери са източвали язовир в Норвегия

Руски хакери са поели контрол над голям язовир в Норвегия и са отварорили шлюз, от който са източвали вода незабелязано в продължение на 4 часа.

Това призна Норвежката служба за полицейска сигурност (PST) и това е първият път, в който Осло официално приписва на Москва кибератаката през април срещу язовира Рисеватнет в Западна Норвегия, който има и ВЕЦ. След хакерската намеса, язовирната стена е изпускала по 487 л вода в секунда, докато пробивът не е бил открит и ликвидиран.

Шефката на PST Беате Гангас, заяви: „През последната година наблюдаваме промяна в активността от страна на проруски киберактивисти. Инцидентът в Бремангер е пример за такава атака. Целта на този тип операция е да се повлияе и да се предизвика страх и хаос сред населението. Нашият руски съсед стана по-опасен.“

Инцидентът не е причинил пострадали или щети, тъй като нивото на водата в реката и язовира, който е близо до град Свелген, е било далеч под капацитета за наводнение. Предполагаемите извършители са публикували в деня на атаката 3-минутно видео с воден знак с името на проруска киберпрестъпна група в Telegram.

"Крипос", звеното за борба с организираната престъпност на Норвегия, заяви пред вестник Aftenposten, че е „наясно, че тази група е обединила няколко участници, извършващи престъпления в киберпространството“ и е била свързана с няколко кибератаки срещу бизнеси на Запад през последните години.

„Руските разузнавателни служби изразходват значителни ресурси за идентифициране, изграждане и набиране на контакти в Норвегия. Норвежките граждани биха могли да бъдат добър източник на информация за тях“, заяви също така Беате Гангас.

Разузнавателните служби в Норвегия, която произвежда по-голямата част от електроенергията си от ВЕЦ, преди това предупреждаваха за потенциалния риск от подобни атаки срещу енергийната инфраструктура.

Руското посолство в Осло заяви, че изявленията на Гангас са „неоснователни и политически мотивирани“.

„Очевидно е, че PST безуспешно се опитва да обоснове митичната заплаха от руски саботаж срещу норвежката инфраструктура тази година, която самата тя измисли в своя февруарски (годишен) доклад“, се казва в опровержението.