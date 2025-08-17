Норвегия "дава газ" на новите сондажи

Норвегия е и шампион по зелена енергетика, и важен достачвик на петрол и природен газ за Европа.

Норвегия планира 26-и кръг на раздаване на лицензии за добив на нефт и газ в слабо проучени гранични райони. Целта на Осло е да увеличи мащабите на проучванията и добива, за да спре очакваното свиване на производството в началото на следващото десетилетие.

Норвегия иска да бъде дългосрочен доставчик на нефт и газ за Европа, декларира министърът на енергетиката Терие Осланд,

Граничните райони могат да се превърнат в източник на допълнителни ресурси - компаниите продължават да търсят големи залежи на въглеводороди в норвежки води. Осло очаква добивът на течни нефтопродукти през 2025 г. да нарасне с 5,2% в сравнение с 2024 г., вкл. и благодарение на пускането в експлоатация на нефтеното находище Йохан Кастберг в Баренцово море в началото на тази година, пише Oilprice.com.

За Норвегия петролът и газът са основно експортни стоки.

Самите норвежци активно използват ВЕЦ за производство на електроенергия, тъй като страната разполата с много реки и фиорди.

Северната страна е водеща по брой електромобили на глава от населението. Електрификацията на транспорта се подпомага от евтиното производство на ток, а и от сравнително кратките разстояния, които норвежците изминават от дома до работа.

Междувременно Норвегия разчита и на въглеводородите - умно съчетавайки различните енергоизточници.