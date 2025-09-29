Equinor вече добива газ в Askeladd Vest в Баренцово море

Норвежката Equinor започна да извлича природен газ от находището Askeladd Vest в Баренцово море. Това ще увеличи доставките за завода за втечнен природен газ (ВПГ) Hammerfest LNG на остров Мелкоя, посочва компанията в съобщение до медиите.

Askeladd Vest се състои от два сондажни кладенеца на нова платформа, която е свързана с находището Askeladd. Извлекаемите му запаси са около 15 млрд. куб. метра газ. Инвестициите са малко над 3 млрд. норвежки крони (около 300 млн. долара).

Разстоянието от Askeladd Vest до завода за ВПГ на о. Мелкоя е 195 километра. Equinor Energy държи дял от 36,79%, в проекта, а другите участници са Petoro (30%), TotalEnergies EP Norge (18,4%), Var Energi (12%) и Harbour Energy Norge (2,81%).

Заводът Hammerfest LNG може да доставя около 6,5 милиарда кубични метра газ годишно, като осигурява 5% от общия износ на газ от Норвегия.

Стартирането на Askeladd Vest е важна стъпка в усвояването на находището Snohvit, което може да поддържа пълния производствен капацитет на завода Hammerfest LNG, преди да заработи наземната компресорна станция в рамките на проекта Snohvit Future през 2028 г., обяснява старши вицепрезидентът на Equinor Грете Хааланд.

Snohvit е газокондензатно находище в северната част на Норвегия. Добивът там започна през август 2007 г.



Септемврийският доклад на Форума на страните износителки на сочи, че Норвегия е най-големият доставчик на тръбопроводен газ в ЕС с дял от около 60%, следвана от Алжир с дял от около 20%.

По данни на статистическата агенция Евростат през юли Норвегия е била на четвърто място по доставки на газ за Европейския съюз след САЩ, Русия и Алжир.

Енергийната група Equinor е основана през 1972 г. и до май 2018 г. се е наричала Statoil. Компанията работи в над 20 държави с персонал от около 25 000 души.