Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Норвежците пак откриха големи залежи на природен газ

Equinor разработва ключови находища в блока Sleipner

Днес, 06:19
Нефто-газовата индустрия е гръбнакът на норвежката икономика.
Нефто-газовата индустрия е гръбнакът на норвежката икономика.

Норвежците се "къпят" в природен газ. Компанията Equinor обяви, че е открила още две находища на природен газ в контитенталния шелф на страната. Запасите се оценяват на 30-110 млн. барела нефтен еквивалент. Това е най-голямото откритие на компанията в норвежкия шелф за 2025 г.

Equinor направи сонтажи в два кладенеца в блока Sleipner, разположен на запад от бреговете на Норвегия, между находищата Gudrun и Eirin. Компанията разработва участъка съвместно с Aker BP, като държи 60% от проекта, а Aker - 40%.

Комплексът „Слейпнер“ включва няколко ключови газови и кондензатни находища – Sleipner Øst, Sleipner Vest, както и сателитните Локе, Гунгне и Алфа Норд, разположени западно от крайбрежния град Егерсунд. Открити през 1984 г., те играят централна роля в офшорното енергийно производство на Норвегия.

Equinor обяви, че тъй като новите открития са в близост до съществуващи, добитият от тях газ ще може да се изнася за европейските европейските пазари чрез наличната подводна инфраструктура. 

Инвестициите в петролната и газова индустрия на Норвегия се очаква да бият всички рекорди през тази година - според проучване на местната статистическа служба. 

През 2024 г. Норвегия бе основен енергиен доставчик за ЕС през 2024 г., осигурявайки над 33% от вносния газ. След нахлуването на Русия в Украйна страните от ЕС намалиха драстично покупките на тръбен руски газ, заменяйки го с импорт на втечнен природен газ (ВПГ) от САЩ и Норвегия. 

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Sleipner, Equinor, Норвегия

Още новини по темата

Equinor вече добива газ в Askeladd Vest в Баренцово море
29 Септ. 2025

И Норвегия разследва прелитания на дронове над военна база
27 Септ. 2025

Норвегия "дава газ" на новите сондажи

20 Авг. 2025

Руски хакери са източвали язовир в Норвегия
14 Авг. 2025

Именит журналист оцеля шест денонощия сред дивата природа на Норвегия
07 Авг. 2025

Синът на норвежката принцеса е заподозрян в над 20 престъпления

27 Юни 2025

Норвежец се събуди с огромен кораб пред вратата
23 Май 2025

Норвегия и Швеция спешно възстановяват военните си бункери
05 Апр. 2025

Норвегия чупи рекорди по добив на природен газ

10 Февр. 2025

Норвежките клубове гласуваха за премахване на VAR
16 Яну. 2025

Норвегия започва масово строителство на бомбоубежища
11 Яну. 2025

Норвегия обмисля да издигне ограда по границата с Русия

29 Септ. 2024

Норвегия ще построи първата в света плаваща стена от вятърни турбини

24 Юли 2024

Норвегия спира финансовата помощ за украинските бежанци
30 Яну. 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ИКОНОМИКА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Втори спецпрокурор като Талева не ни трябва
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Котката на Радев не е бяла или черна, ами бърза кучка
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов вече залага капан на ПП-ДБ
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?

АНКЕТА "СЕГА"

Ако днес има предсрочни избори, коя политическа партия бихте подкрепили?
РЕЗУЛТАТИ ПО-СТАРИ АНКЕТИ