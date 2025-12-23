3400-километров "коридор" ще зарежда Европа с водород от Африка

Пет водещи газови компании приключиха т.нар. "проучване за осъществимост" на проекта SunsHyne Corridor. Проучването дава положителна техническа и търговска оценка за изграждането на 3400-километров коридор за доставки на водород от Северна Африка за Централна и Западна Европа. Очаква се SunsHyne Corridor да влезе в експлоатация през 2030 г.

Партньори в проекта са чешката NET4GAS, Open Grid Europe (Германия), eustream (Словакия), TAG (Австрия) и Snam (Италия).

"Проектът SunsHyne Corridor е поредна стъпка към диверсификация на енергийните източници. Той ще допълни други планирани маршрути за пренос на водород, като всички те са част от Европейския водороден гръбнак", коментира Михал Слаби, главен изпълнителен директор на NET4GAS.

SunsHyne Corridor ще свърже хъбовете за производство на водород в Северна Африка – с потенциал за внос приблизително 450 GWh на ден – с райони с високо търсене по маршрута, особено в Южна и Североизточна Германия, където се очаква търсенето през 2030 г. да надхвърли 100 TWh.

Преди дни чешката NET4GAS подписа с Европейската комисия споразумение за безвъзмездна финансова помощ от Механизма за свързване на Европа (МСЕ). С подкрепата на ЕК бъдат разработена проектната документация и

и екологичните оценки, необходими за издаване на необходимите разрешителни.