Великобритания депортира десетки румънци

Изгонените лица били качени на специален полет, а на борда им дали по 2000 лири в банкови карти

Днес, 16:52
Британската министърка на вътрешните работи Шабана Махмуд
Десетки румънци, нарушили закона във Великобритания, бяха експулсирани със специален полет, съобщава днес телевизия Диджи 24, като се позовава на Аджерпрес. На борда на самолета депортираните лица са получили банкови карти, заредени с до 2000 британски лири – детайл, за който британската министърка на вътрешните работи Шабана Махмуд призна, че „не изглежда добре“, предава БТА.

Телевизия Диджи 24 цитира изказване на британската министърка на вътрешните работи за АйТиВи Нюз (ITV News), в което тя обещава да подобри сигурността по границите.

„Смятам, че контролът върху границите ни създава пространство за обикновените, почтени британски граждани да бъдат гостоприемни към тези, които идват в нашата страна (...). Смятам, че сигурната граница е необходима за поддържането на действително много положителните междурасови отношения в нашата страна“, е заявила Шабана Махмуд пред АйТиВи Нюз.

Телевизионният канал е получил достъп до полет за експулсиране от Великобритания на 47 чуждестранни граждани, които са пристигнали в страната легално, но след това са извършили престъпления, за които са били осъдени.

Експулсираните са получили на борда на самолета карти, заредени с до 2000 британски лири, за което Шабана Махмуд призна, че „не изглежда добре“.

„Едно доброволно експулсиране е де факто по-евтино за британския данъкоплатец. Отдавна предлагаме финансови пакети като стимул за хората да се откажат от опитите да останат в нашата страна; да се качат на полета и да си тръгнат“, е цитирана да казва министърката.

