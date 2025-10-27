Фалшивите наркотестове на шофьорите са държавна гавра

Историята започва, когато А. К. е спрян за проверка от полицейски служители. Те му казали, че ще му направят тест за наркотици - човекът бил сигурен, че е чист, и се съгласил да бъде изпробван с техническо средство Dreger DrugTest 5000. Полицаите му съобщили, че тестът трябва да бъде направен в полицейското управление. До там А.К. стигнал, шофирайки след полицейската кола. Документите на автомобила, талонът и книжката му останали в служителите на МВР, които отказали да му ги върнат.

В полицейското управление единият служител извадил тестовата касета, която придържал с лист хартия, вместо с ръкавици. А. К. го попитал това редно ли е, а полицейският служител отговорил: "Какъв ти е проблемът? Това е чисто нов лист".

Мъжът дава проба. Докато изчакват резултата, един от полицейските служители иронично му казал:

"Гледай сега как тестът ти ще излезе положителен"

Няколко минути по-късно тестът наистина излязъл положителен - за марихуана. Така на А.К. била издадена заповед за задържане, както и заповеди за прилагане на принудителни административни мерки - временно прекратяване на регистрацията на управлявания от него автомобил за срок от 6 месеца, както и временно отнемане на шофьорската книжка за 18 месеца.

Мъжът поискал кръвен тест. Полицаят започнал да го убеждава, че няма смисъл, защото при това изследване ще станат ясни и всички останали наркотични вещества, които е употребявал. Шофьорът обаче продължил да настоява да бъде придружен до лечебно заведение, където да даде биологична проба. След около час спорове той бил придружен до болница с белезници на ръцете. Три месеца по-късно излязъл резултатът от кръвната проба, който показал, че А.К. не е употребил наркотици.

За разлика от фалшивия наркотест, то историята на този мъж е повече от истинска и е реален разказ от кориците на съдебно дело. В него

той осъжда МВР заради фалшиво положителен тест за наркотици,

след който е арестуван, колата му дерегистрирана, а книжката му - отнета. Съдът уважава четири иска - за имуществени вреди, настъпили от плащането за пробите за кръв и урина, както и за пререгистрация на колата, второ - за неимуществени вреди от незаконно прекратяване на регистрацията на автомобила; трето - за неимуществени вреди от незаконосъобразно отнемане на шофьорската книжка. И накрая - за неимуществени вреди от незаконосъобразно задържане и поставяне на белезници.

Тази история не само е брутално истинска, но такива случаи са вече стотици. Пострадалите от фалшиво позитивните полеви тестове за наркотици стават все повече и повече и дори постепенно започват да се обединяват във формални и неформални групи за защита, за наемане на специализирани адвокати, които да водят дела срещу МВР за нанесени им вреди, за изчистване на името им, за да си върнат регистрационните табели и колите от паркингите на полицията и на НАП.

Жалбите и сигналите са толкова много, че се намеси дори и омбудсманът Велислава Делчева, която написа остро писмо на министъра на вътрешните работи Даниел Митов и на здравеопазването д-р Силви Кирилов по темата. От жалбите, постъпили в институцията, омбудсманът обобщава проблемите в няколко групи. На първо място е широко разпространената практика МВР да използва полевите тестове DrugTest 5000 с цел превантивен ефект, което често води до фалшиво положителни резултати. Проблемът е, че това се случва дори при граждани, които не са употребявали наркотични вещества, а резултатът

се дължи на прием на легални и често предписвани лекарства – обезболяващи,

медикаменти за кашлица и др. Така гражданите се оказват в ситуация на реален нарушител - образуват им се досъдебни производства, отнемат им се временно свидетелствата за управление, както и моторните превозни средства, задържат се за до 24-часа, а често биват ограничени и във възможността да упражняват професионалната си дейност.

Друг проблем е същественото забавяне при извършване на лабораторните анализи на кръвните проби, което създава продължителна правна несигурност. Има случаи, при които резултатите от кръвните проби се бавят с месеци, което оставя хората без реална възможност да докажат своевременно своята невинност.

Омбудсманът е категоричен, че това положение е несъразмерно и непропорционално спрямо целите на контрола

и нарушава презумпцията за невиновност,

залегнала в основата на правовия ред.

Делчева акцентира и на проблема, че към момента няма официален списък на лекарствата, които могат да дадат фалшиво положителен резултат при тест за наркотици. „Недостатъчната информираност излага гражданите на значителен риск и поставя знак на равенство между лице, което е приело медикамент по лекарско предписание, и лице, което е съзнателно употребило наркотик, като и двете страни са подложени на еднакви санкции. Това подкопава доверието в държавните институции и води до негативни последици за обществото като цяло“, категоричен е омбудсманът.

Дори самият вътрешен министър се трогна от проблема и пусна пост във Фейсбук, с който се обяви срещу ареста на лица, дали положителна пробра с полеви тест, ако доброволно дадат кръвна проба. "Вече съм разпоредил да бъде извършен преглед на полицейската практика за задържане в рамките на 24 часа на лицата, които са дали положителни резултати при тестове за наркотични вещества или техните аналози. Причината за това разпореждане са множество сигнали от граждани относно сериозен брой на т. нар. „фалшиво положителни резултати” от тестовете, в които след анализ на кръвните проби не се установява наличие на наркотични вещества, а на различни медикаменти, разрешени от закона", написа Митов.

Той посочва, че личното му мнение е, че "след съгласие или изявено желание на гражданите да дават и кръвни проби за извършване на съответното тестване за наркотични вещества или техните аналози не е необходимо да се прилага полицейската мярка за задържане в рамките на 24 часа". Очевидно обаче това си е само негово лично мнението, защото практиката със задържането продължава и в момента.

В опита си да се похвали с лаборатории за кръвни изследвания, Митов така се оплита, че дава да се разбере, че

скоро няма да има пробив при кръвните проби

Митов обяснява, че в момента на територията на страната работят общо 4 такива лаборатории. 3 от тях са в София и една - във Варна. В системата на МВР функционират две лаборатории, извършващи изследвания на биологични проби за установяване употребата на наркотични вещества на водачи на МПС - Токсикохимичната лаборатория към Медицинския институт и Токсикохимичната лаборатория към Националния институт по криминалистика. Предвидените нови четири токсикохимични лаборатории към областните дирекции в Плевен, Пловдив, Бургас и Варна били на етап проектиране. След приемане на проектите за изграждането на новите лаборатории следва областните дирекции да си изготвят документация за обществени поръчки за извършване на строителни и ремонтни дейности. Всичко това означава още години на същото положение.

Това е не просто държавен тормоз, а гавра

Защото често се обявяват публично резултати от фалшиво положителни проби, с имена, с МВР-назидание. А после се оказва, че кръвната проба е отрицателна. Как точно човек може да изчисти името си след това? Дори да спечели дело срещу полицията, то това дали е достатъчно след като вече някой е очернен пред обществото? Примери в тази посока, колкото иска човек. Последният път беше с рали състезателя, който изхвърча от пътя и прегази няколко човека, един от които загина. МВР побърза да обяви, че той е има положителна проба за наркотици, а се оказа след кръвна проба, че е напълно чист.

А нещата определено се задълбочават с всеки изминал ден и

цифрата на фалшиво позитивните тестове за наркотици набъбва застрашително

И как иначе след като това може да се получи например след употреба на нестероидни противовъзпалителни лекарства (НСПВС), капки за нос, сироп за кашлица, съдържащ кодеин, някои аналгетици или прахчета срещу грип и настинка Същото може да се случи и при прием на бета блокери или на медикаменти, предписани за антибиотично лечение, диабет, епилепсия, ХИВ, безсъние, депресия.

Лекарствата без рецепта за настинка, грип и алергии, които съдържат съставката псевдоефедрин, могат да доведат до положителен тест за амфетамини, обявиха преди време в изследване Factcheck.bg.

Ибупрофенът е в клас болкоуспокояващи, нестероидни противовъзпалителни лекарства. Всички НСПВС могат да причинят фалшиво положителен резултат за бензодиазепини и марихуана.

Посочва се и че антихистаминовите препарати, които се използват най-вече за лечение на алергии или симптоми на настинка и грип, както и при състояния като гадене или прилошаване при пътуване могат да провокират неверен резултат за метадон, опиати и фенциклидин.

Антибиотици на основата на левофлоксацин и ципрофлоксацин, както и рифампицин, използван при лечение на туберкулоза, могат да доведат до фалшиво положителен тест за опиати.

Сред останалите класове лекарства, които могат да компрометират резултатите при проверка за наркотици са медикаментите срещу диабет, антидепресантите и психосимулантите, които могат да реагират като амфетамини и метамфетамини.

Фалшиво положителен тестът може да излезе и след консумиране на продукти, съдържащи маково семе, хапчета за отслабване, хранителни добавки, енергийни напитки, вода за уста.

Дали изброените лекарствени продукти ще дадат положителен резултат при тестването зависи от вида и количеството на поетото вещество, интензитета на приемането му, телесното тегло, скоростта на метаболизма на организма. За това и трудно може да бъде определено с точност каква е дозата, която би отчела нарушение при тест на пътя. Но опасността от положителен резултат е налице, а за опровергаването му с кръвна проба може да се чака и година, ако някой е просто е проверен на пътя. При тежки катастрофи и инциденти, резултатите излизат по-бързо - след седмици, месеци. Ако това може да се нарече бързо.

Тук някъде е и другата държавна гавра - че

се направи опит за проверка на полицаите и на депутатите за наркотици,

но някак странно идеята се забрави.

Нещо повече. Иронията е, че за полицаите бе въведена проверка, но тя бе отменена, защото полевите тестове давали често фалшиво положителен резултат. Значи за шофьорите може, за полицаите не може. Ако това не е абсурд.

Да не говорим, че проверките на полицаите започнаха след няколко драстични случаи на катастрофи с участието на служители на МВР, за които после се оказа, че или са пили, или са се дрогирала. При това доказано с кръвни проби.

Както и да го погледне човек, хаосът с полевите тестове за наркотици и алкохол и възможността за фалшиви или неточни проби не само продължава, но и се задълбочава. Проблемите се множат и няма да се решат с хвалби за нови лаборатории за кръвни тестове и забързване на резултатите от пробите. Цялата история се превръща действително все повече в истинска държавна гавра и полицейски произвол при тестване на водачи за наркотици. Защото арест, плюс отнемане на колата, вземане на книжката и очерняне пред обществото няма как да имат друг етикет. И тук въпросът изобщо не е да се защитават хора, които се дрогират и пият, когато карат. А че покрай тях горят много невинни. А това е повече от неприемливо.