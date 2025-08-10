По-лесно ще се отнемат коли от пияни или дрогирани

Автомобилите или тяхната равностойност ще се отнемат вече по-лесно от съдилищата при залавяне на пияни или дрогирани водачи на пътя. Това предвиждат част от промените в Наказателния кодекс (НК), публикувани от Министерството на правосъдието за обществено обсъждане.

На практика нвтомобилите на пияните и дрогирани шофьори, които подлежат на отнемане, стават „предмет на престъплението“. Така съдилищата вече няма да се чудят дали да отнемат колите на такива хора или пък да има противоречива практика, особено в случаите, в които автомобилите, с които е хванато дадено лице, се окаже собственост на друго физическо или юридическо лице.

Авторите на проекта за промени в НК посочват, че той е следствие на решението на Конституционния съд от 17 юли 2025 г., с което мнозинството в съда отказа да отмени отнемането на превозните средства на пияни и дрогирани водачи, но обяви за противоконституционни други две разпоредби, които определи като неясни до невъзможност за прилагането им. Сегашните промени в НК са съобразени и с особеното мнение на петима конституционни съдии по същото дело.

С проекта се предлага да се допълни НК с нова разпоредба, която да гласи: „В случаите, изрично предвидени в особената част на този кодекс, когато имуществото, което е било предназначено или е послужило за извършване на умишлено престъпление или е било предмет на умишлено престъпление, не принадлежи на виновния, присъжда се неговата равностойност“.

„Това допълнение на чл. 53 от НК ще даде възможност на законодателя в случаите, в които предмет или средство на престъплението се явява чуждо имущество, да предвижда в тежест на виновния да се присъжда неговата равностойност… В съответствие с мотивната част на решението на Конституционният съд, ще се спази конституционният принцип на равенство на гражданите пред закона. В противен случай лицата, извършили едно и също по вид престъпно деяние, ще се третират по различен начин единствено според това дали моторното превозно средство е собственост на дееца или на друго лице“, се казва в мотивите към проекта.

По отношение на квалифицираните случаи на непредпазливо причиняване на смърт или телесна повреда при катастрофа се предлага съдът да може да отнеме в полза на държавата превозното средство, ако принадлежи на виновния, а ако не е негова собственост – да може да присъжда равностойността му.

Приложението на тази мярка за въздействие ще е задължително при шофиране след употреба на алкохол над съответната концентрация или на наркотични вещества.

С промените се предвижда и, че осъдените за каналджийство ще дължат равностойност на превозното средство, с което са превели противозаконно през границата на страната отделен човек или група, в случаите, в които автомобилът липсва, бил е отчужден или не е тяхна собственост.