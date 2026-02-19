Медия без
Падна забраната за технически преглед на кола, ако има неплатени глоби

Конституционният съд единодушно отмени нормата в закона за движение по пътищата

Днес, 17:22
Сегашният състав на Конституционния съд
Конституционният съд единодушно отмени законовата норма, която забраняваше допускане до технически преглед на кола, ако не са платени наложени пътни глоби.

На свое заседание на 19.02.2026 г. КС се произнесе с решение по конституционно дело №15/2025 г., докладвано от съдия Невин Фети. Висшите съдии установиха противоконституционност на разпоредбата от закона за движението по пътищата, с която се въвежда ограничение за извършване на преглед за проверка на техническата изправност на пътно превозно средство при неплатени глоби или имуществени санкции за нарушения, извършени със същото превозно средство. Разпоредбата беше оспорена от омбудсмана, преди да е влязла в сила на 6 май 2026 г.

В мотивите си Конституционният съд отбелязва, че "ефектът, който би се постигнал след влизане в сила на оспорената разпоредба, е периодичният преглед за техническата изправност на пътно превозно средство като мярка за безопасност на движението по пътищата и за опазване на околната среда да стане и способ за принуда за изпълнение на определени публични задължения".

КС обяснява, че е последователен в практиката си, че „удовлетворяването на надлежно установени публични вземания следва преди всичко да се обезпечи чрез ефективно проведено изпълнително производство, насочено не към самоцелно санкциониране на личността на длъжника, а най-вече към издирване на неговото имущество и събиране на установеното парично вземане по най-подходящия и бърз начин в полза на кредитора“ (Решение №6/2023 г. по к.д. №7/2023 г.).

"Санкционирането на длъжника в случая е чрез ограничаването му при изпълнение на негово законово задължение, което само по себе си е ограничение на собствеността, установено в обществен интерес. Предвид това няма как да се приеме, че е постигнат баланс между обществения интерес и защитата на основните права, а в случая са противопоставени два обществени интереса – безопасността на движението по пътищата и събирането на публичните вземания", обясняват 12-те висши съдии..

Решението е взето единодушно от всички конституционни съдии, съобщават от КС.

Конституционен съд, платени глоби

