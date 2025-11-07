Медия без
Омбудсманът атакува в КС забраната за технически прегледи без платени глоби

Според нея не може да се наказват хората, защото държавата не може да си събере глобите

Днес, 15:53
Омбудсманът иска техническите прегледи да не зависят от неплатените глоби
Омбудсманът иска техническите прегледи да не зависят от неплатените глоби

Омбудсманът Велислава Делчева е сезирала в петък Конституционния съд с искане да бъде обявена за противоконституционна новата разпоредба от Закона за движението по пътищата, според която технически преглед на автомобил се извършва само при платени глоби на собственика или ползвателя, съобщи пресцентърът на омбудсмана.

Според Делчева мярката е непропорционална и несправедлива, защото блокира възможността гражданите да използват автомобилите си дори когато те са технически изправни. Така законът не защитавал обществения интерес, а се превръщал в инструмент за натиск.

Омбудсманът отбелязва, че нормата има и пряко отражение върху правото на труд, особено за хората, ползващи автомобил по работа.

Освен това според нея се наказват гражданите, защото държавата не може да си събере глобите. Делчева обаче не казва по какъв начин да се накарат хората да си плащат глобите след като всички начини се атакуват или падат после в различните съдилища и институции.

Само часове по-късно КС образува конституционно дело №15/2025 г. по нейното искане. Докладчик по делото е съдия Невин Фети.

