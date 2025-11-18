Омбудсманът се обяви срещу новите зони и цени за паркиране в София

Омбудсманът Велислава Делчева поиска оттеглянето на новите зони и цени за паркиране в София.

Тя се обърна към областния управител на София-град Стефан Арсов, председателя на Столичния общински съвет Цветомир Петров и към кмета на Столичната община Васил Терзиев заради десетки жалби на столичани до институцията, заради разширяването на зоните за платено паркиране и увеличаването на цените за паркиране.

„Разширяването на „синя зона“ и „зелена зона“ за паркиране в София и увеличението на цените е промяна, която ще окаже значими последици за гражданите, което предполага провеждане на по-широко обществено обсъждане по райони, така че да се даде възможност в най-голяма степен да бъдат изразени различни мнения и становища. Такава е била до момента практиката на СО“, пише омбудсманът.

Въпреки че проектът за изменение на наредбата е бил подложен на писмени обществени консултации от 24 септември до 23 октомври 2025 г., правната рамка на Столичната община изрично предвижда възможност за провеждане и на открити обществени обсъждания, когато предстоят значими промени за голям брой граждани. Подобни обсъждания са провеждани в различни райони на столицата в периода 2020–2022 г. при изменения със сходен характер, но за настоящите промени не са представени аргументи защо такава практика не е приложена.

Делчева обръща внимание на факта, че на 13 септември 2025 г. е публикувана онлайн анкета за мнението на гражданите и бизнеса във връзка с паркирането в столицата, която е била активна само 10 дни и към момента не е достъпна. Според кмета на Столична община, резултатите от нея са послужили като основание за стартиране на проекта на наредбата.

Според нея към проекта липсват и подробни данни какви са причините и необходимостта от разширяване на зоните за платено паркиране, както и икономическа обосновка на новите цени. Освен това не са представени и ключови данни – какви приходи от паркиране са събрани през 2024 и 2025 г., достатъчни ли са те за покриване на разходите и как ще бъдат използвани средствата след увеличението.