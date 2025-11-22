Медия без
Кметът Терзиев съвсем се оплете за цената на паркирането

Още столични квартали излязоха на протест срещу разширяването на платените зони

22 Ноем. 2025Обновена
Протестиращи срещу разширяването на платените зони днес блокираха моста "Чавдар"
БНТ
Протестиращи срещу разширяването на платените зони днес блокираха моста "Чавдар"

Столичният кмет Васил Терзиев даде съвсем объркано обяснение за увеличението на цената на платеното паркиране в града и предизвика подозрения, че въобще не е наясно какво точно е направено с решението на общинския съвет.

В интервю, излъчено на запис по Нова тв, той повтори добре познатата си теза, че цените за синя и зелена зона "не са пипани от 10-15 години, така че има икономическа обосновка".

Същевременно за увеличението от 1 лв. на 1 евро и от 2 лв. на 2 евро обясни така:

"Искахме да избегнем точно това - да бъде приписано това нещо [увеличението] на еврото. От тази гледна точка искахме да го направим сега и да има ясна икономическа обосновка защо. Не го обръщайте в евро, защото то няма да бъде точно така, а ще бъде 1 евро и евроцентове. Няма да бъде така кръгло, както казвате. Ние затова си го бяхме изчислили в левове и както виждате го приехме преди еврото."

Не благоволи обаче да обясни защо, щом като не са обвързани с влизането в еврозоната, новите цени не бяха обявени в лева - примерно: 1.96 лв. за зелена и 3.91 лв. за синя зона (по курса на еврото) или пък съответно 2.00 и 4.00 лв.

Иначе Терзиев не пропусна да изтъкне, че в идеалния център на София идващите с автомобили ще намират свободно паркомясто за под 10 минути, "а дори и по-малко - за 7-8 минути". "За мен това е една огромна крачка в правилната посока и в това за първи път да имаме ясна връзка между това какво взимаме от гражданите и какво им даваме", добави той.

Срещу новите цени и и разширяването на зоните за платено паркиране обаче протестите продължиха и днес. Жителите на квартали „Хаджи Димитър“, "Подуяне" и „Сухата река“ са против разширяването на зоната в районите им и срещу двойното поскъпване на услугата.

Те заявяват категорично несъгласие с планираното въвеждане на зелена зона, преди да бъдат осигурени достатъчно паркоместа и реални решения за паркирането в кварталите, защото от години там има остър недостиг на места за автомобили, освен това уличната инфраструктура е в лоо състояние.

По обяд бе блокирано движението по моста "Чавдар", откъм бул "Владимир Вазов", като в района има засилено полицейско присъствие. Събралите се заявиха, че ще останат на пътното платно, докато не получат отговор от институциите.

"Тук сме, защото никой не ни е питал. След няколко месеца ще се събудим с такса за паркиране в кална локва. В "Подуяне" няма инфраструктура, няма паркинги, не се чистят улиците от сняг и листа, няма осветление. След няколко месеца ще си плащаме за това", каза пред протестиращите Елеонора Ангелова, един от организаторите.

Ключови думи:

платено паркиране, Васил Терзиев

