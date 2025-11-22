Кметът Терзиев съвсем се оплете за цената на паркирането

Столичният кмет Васил Терзиев даде съвсем объркано обяснение за увеличението на цената на платеното паркиране в града и предизвика подозрения, че въобще не е наясно какво точно е направено с решението на общинския съвет.

В интервю, излъчено на запис по Нова тв, той повтори добре познатата си теза, че цените за синя и зелена зона "не са пипани от 10-15 години, така че има икономическа обосновка".

Същевременно за увеличението от 1 лв. на 1 евро и от 2 лв. на 2 евро обясни така:

"Искахме да избегнем точно това - да бъде приписано това нещо [увеличението] на еврото. От тази гледна точка искахме да го направим сега и да има ясна икономическа обосновка защо. Не го обръщайте в евро, защото то няма да бъде точно така, а ще бъде 1 евро и евроцентове. Няма да бъде така кръгло, както казвате. Ние затова си го бяхме изчислили в левове и както виждате го приехме преди еврото."

Не благоволи обаче да обясни защо, щом като не са обвързани с влизането в еврозоната, новите цени не бяха обявени в лева - примерно: 1.96 лв. за зелена и 3.91 лв. за синя зона (по курса на еврото) или пък съответно 2.00 и 4.00 лв.

Иначе Терзиев не пропусна да изтъкне, че в идеалния център на София идващите с автомобили ще намират свободно паркомясто за под 10 минути, "а дори и по-малко - за 7-8 минути". "За мен това е една огромна крачка в правилната посока и в това за първи път да имаме ясна връзка между това какво взимаме от гражданите и какво им даваме", добави той.

Срещу новите цени и и разширяването на зоните за платено паркиране обаче протестите продължиха и днес. Жителите на квартали „Хаджи Димитър“, "Подуяне" и „Сухата река“ са против разширяването на зоната в районите им и срещу двойното поскъпване на услугата.

Те заявяват категорично несъгласие с планираното въвеждане на зелена зона, преди да бъдат осигурени достатъчно паркоместа и реални решения за паркирането в кварталите, защото от години там има остър недостиг на места за автомобили, освен това уличната инфраструктура е в лоо състояние.

По обяд бе блокирано движението по моста "Чавдар", откъм бул "Владимир Вазов", като в района има засилено полицейско присъствие. Събралите се заявиха, че ще останат на пътното платно, докато не получат отговор от институциите.

"Тук сме, защото никой не ни е питал. След няколко месеца ще се събудим с такса за паркиране в кална локва. В "Подуяне" няма инфраструктура, няма паркинги, не се чистят улиците от сняг и листа, няма осветление. След няколко месеца ще си плащаме за това", каза пред протестиращите Елеонора Ангелова, един от организаторите.