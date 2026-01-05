Медия без
Слухове за по-скъпо паркиране в София от днес объркаха шофьорите

Двойно по-високите цени за синя и зелена зона не са влезли в сила

Днес, 13:15
Цените за платено паркиране са без промяна, важат старите тарифи, превалутирани в евро.
Илияна Кирилова
Неверни информации за по-скъпи цени на платеното паркиране в София от днес объркаха шофьорите. По различни медийни канали бе съобщено, че от днес паркирането в синя и зелена зона в столицата е два пъти по-скъпо. Това не отговаря на истината. Новите цени следваше да влязат в сила от днес, но прилагането им бе спряно от съда. Така тарифите остават без промяна до окончателно произнасяне по същество на съдебния спор. 

Увеличаването на цените за паркирането в синя и зелена зона и успоредното ударно разрастване на зоните бе критикувано остро и пожъна огромен брой жалби в съда. В Административен съд - София град постъпиха 15 жалби срещу гласуваните от Столичния общински съвет промени в наредбата за организация на движението на територията на столицата. Част от решението на СОС е и допускането на предварително изпълнение за прилагането на новите правила, като съветниците се аргументираха с нуждата от подготвителни действия - подготовка на табели, очертаване на паркоместа и др. АС-София град се произнесе, че това не може да бъде аргумент за допускане на предварително изпълнение, а точно обратното. За извършването на подготвителните действия е предвиден бюджет от 11.2 млн. лв. Съдът изтъква, че не е редно тези значителни разходи да се извършват преди произнасяне по съществото на спора по самата на наредба, защото това може да увреди обществения интерес и да се изразходват ненужни средства. Съдът изтъква и че допускането на предварително изпълнение преди произнасяне по същество може при происнасяне в обратна посока да е равносилно на междувременно увредени интереси на хиляди жители и гости на столицата. 

Така към момента за паркирането на територията на София важат старите цени - цената за синя зона е 1.02 евро на час, за зелена - 0.51 евроцента за час. Без промени остават и останалите видове плащания, които следваше да поскъпнат - годишните винетни стикери за паркиране по местоживеене, сакнциите поставяне на скоба и вдигане с паяк и т.н. 

 

 

