Паркирането в София няма да поскъпва засега

Столичната община даде обещанието, след като съдът временно спря новите правила

Днес, 06:23
Цените за паркиране остават същите и обхватът на "синя" и "зелена" зона не се разширява, посочиха от общината.
Илияна Кирилова
След като столичният административен съд временно спря част от промените в правилата за паркиране в София, от Столична община обявиха, че няма да повишават цените и да разширяват обхвата на зоните, докато няма гаранция, че средствата от паркирането ще се връщат обратно в кварталите.

В края на 2025 г. общината реши, че платеното паркиране в София ще поскъпне двойно от 5 януари тази година. Мярката беше засипана с жалби и беше спряна от административния съд, но общината обжалва във Върховния административен съд, който отхвърли решението на по-ниската инстанция.

Сега мерките на общината отново са стигнали до административния съд в София. Преди няколко дни той е спрял временно действието на текстовете, които въвеждат новите цени, разширяването на зоните, промените в режима на локално платено паркиране, служебните абонаменти и част от правилата за електромобилите.

"Съдът не се произнася по съществото на спора и не отменя реформата. Той разпорежда единствено временно спиране на действието на оспорените текстове, докато делото бъде решено окончателно. Дотогава режимът на паркиране остава в предишния си вид", коментираха от общината в специална позиция. Посочва се още, че по новия модел част от приходите от паркирането ще се връщат обратно в кварталите, за да се финансират конкретни подобрения.

"Докато няма правна сигурност, че инвестиционният механизъм може да бъде прилаган законосъобразно, реформата няма да бъде въвеждана частично ... Към момента за софиянци нищо не се променя. Цените за паркиране остават същите, обхватът на "синя" и "зелена" зона не се разширява, а режимът продължава да действа така, както беше преди 5 януари 2026 г.", обобщават мнението си от Столична община.

Сега се очаква съдът да се произнесе по същество дали оспорените текстове са законосъобразни. След това ще се мисли отново по планираната реформа.

