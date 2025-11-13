КЗП проверява дали по-скъпата "синя зона" нарушава закона за еврото

Комисията за защита на потребителите се самосезира във връзка с увеличените цени за паркиране в "синя" и "зелена" зона на столицата. КЗП изрази писмено становище, че в конкретния случай са приложими разпоредбите на Закона за въвеждане на еврото в Република България, и ще направи проверка дали те са били нарушени.

"Съгласно чл.15, ал.4 от ЗВЕРБ, в периода на двойно обозначаване на цените в левове и евро - от 08.08.2025 г. до 08.08.2026 г., търговците, които предлагат стоки и услуги на потребители, формират цените си добросъвестно и прозрачно, като всяко увеличение на цените следва да бъде обосновано от обективни икономически фактори.

В тази връзка КЗП се самосезира незабавно и предприе съответните действия по установяване на причините и факторите, довели до повишаване на цените за паркиране в София. За целта ще изиска всички приложими документи и доказателства от Центъра за градска мобилност и кмета на Столична община относно наличието на обективни икономически фактори за увеличението им".

КЗП припомня, че Законът за въвеждане на еврото предвижда сериозни санкции при установяване на нарушение: на предприятие с реализиран оборот от предходната финансова година над 50 000 000 лв. се налага имуществена санкция в размер до 0,5% от този оборот.

Ако има причина да се смята, че увеличението на цените за паркиране е икономически необосновано, то може да бъде обжалвано.

Както вече стана известно, в четвъртък Столичният общински съвет взе решение за двойно увеличение на цената за паркиране в централните градски части на София от 5 януари. Синята зона, която ще заема и части от сегашната зелена, става 2 евро на час, като позволеното време за паркиране се увеличава на 3 часа. Зелената зона ще струва 1 евро на час и паркирането в нея остава 4 часа. Служебните абонаменти поскъпват драстично, а електрическите автомобили губят част от привилегиите си.

Мотивите на вносителите от "Продължаваме промяната" за драстичното повишение на тарифата са, че тя не е променяна от 2012 г. и най-вече, че трябва да се отговори на огромния натиск за паркиране в централните зони на града. Общинарите от ПП получиха подкрепата на "Спаси София", "Синя София" и ГЕРБ. С двойно по-скъпото паркиране се цели гражданите да ограничат ползването на лични автомобили в центъра на столицата, а по-големите приходи да се ползват за подобряване на инфраструктурата, в това число изграждане на паркинги, обясни пред бТВ общинският съветник от ПП Бойко Димитров.

Според недоволни жители на столицата решението за повишение на цените точно в периода на въвеждане на еврото не е "обосновано от обективни икономически фактори". В Закона за въвеждане на еврото се казва, че "обективни икономически фактори" са външни за търговеца, който предоставя стоки и услуги на потребители - промени в разходите по производство, доставка, съхранение и продажба, както и нормативни промени, извънредни обстоятелства - форсмажор, и други фактори, които имат пряко и съществено отражение върху себестойността.

Припомняме, че покрай превалутирането от левове в евро редица министерства съществено повишиха таксите, които събират за различни административни услуги, с мотива, че те са били замразени от години и не отговарят на новите реалности. Това също възмути гражданите, защото от една страна държавата се закани да громи фирмите от частния сектор, които надуват цените преди въвеждането на единната валута, а от друга - нейни структури правят същото.

Контролните органи обаче не реагираха на поскъпването на държавните такси.

