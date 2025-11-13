Медия без
КЗП проверява дали по-скъпата "синя зона" нарушава закона за еврото

Решението на Столична община да вдигне цените за платено паркиране предизвика масово недоволство

14 Ноем. 2025Обновена
Илияна Кирилова

Комисията за защита на потребителите се самосезира във връзка с увеличените цени за паркиране в "синя" и "зелена" зона на столицата. КЗП изрази писмено становище, че в конкретния случай са приложими разпоредбите на Закона за въвеждане на еврото в Република България, и ще направи проверка дали те са били нарушени. 

"Съгласно чл.15, ал.4 от ЗВЕРБ, в периода на двойно обозначаване на цените в левове и евро - от 08.08.2025 г. до 08.08.2026 г., търговците, които предлагат стоки и услуги на потребители, формират цените си добросъвестно и прозрачно, като всяко увеличение на цените следва да бъде обосновано от обективни икономически фактори.

В тази връзка КЗП се самосезира незабавно и предприе съответните действия по установяване на причините и факторите, довели до повишаване на цените за паркиране в София. За целта ще изиска всички приложими документи и доказателства от Центъра за градска мобилност и кмета на Столична община относно наличието на обективни икономически фактори за увеличението им".

КЗП припомня, че Законът за въвеждане на еврото предвижда сериозни санкции при установяване на нарушение: на предприятие с реализиран оборот от предходната финансова година над 50 000 000 лв. се налага имуществена санкция в размер до 0,5% от този оборот.

Ако има причина да се смята, че увеличението на цените за паркиране е икономически необосновано, то може да бъде обжалвано.

Както вече стана известно, в четвъртък Столичният общински съвет взе решение за двойно увеличение на цената за паркиране в централните градски части на София от 5 януари. Синята зона, която ще заема и части от сегашната зелена, става 2 евро на час, като позволеното време за паркиране се увеличава на 3 часа. Зелената зона ще струва 1 евро на час и паркирането в нея остава 4 часа. Служебните абонаменти поскъпват драстично, а електрическите автомобили губят част от привилегиите си.

Мотивите на вносителите от "Продължаваме промяната"  за драстичното повишение на тарифата са, че тя не е променяна от 2012 г. и най-вече, че трябва да се отговори на огромния натиск за паркиране в централните зони на града. Общинарите от ПП получиха подкрепата на "Спаси София", "Синя София" и ГЕРБ. С двойно по-скъпото паркиране се цели гражданите да ограничат ползването на лични автомобили в центъра на столицата, а по-големите приходи да се ползват за подобряване на инфраструктурата, в това число изграждане на паркинги, обясни пред бТВ общинският съветник от ПП Бойко Димитров.

Според недоволни жители на столицата решението за повишение на цените точно в периода на въвеждане на еврото не е "обосновано от обективни икономически фактори". В Закона за въвеждане на еврото се казва, че "обективни икономически фактори" са външни за търговеца, който предоставя стоки и услуги на потребители - промени в разходите по производство, доставка, съхранение и продажба, както и нормативни промени, извънредни обстоятелства - форсмажор, и други фактори, които имат пряко и съществено отражение върху себестойността.

Припомняме, че покрай превалутирането от левове в евро редица министерства съществено повишиха таксите, които събират за различни административни услуги, с мотива, че те са били замразени от години и не отговарят на новите реалности. Това също възмути гражданите, защото от една страна държавата се закани да громи фирмите от частния сектор, които надуват цените преди въвеждането на единната валута, а от друга - нейни структури правят същото.

Контролните органи обаче не реагираха на поскъпването на държавните такси. 

Министерства вдигат държавни такси преди приемането на еврото
Десетки наредби и постановления за промени в тарифи подготвя правителството до края на годината заради въвеждането на еврото като национална валута от 1 януари 2026 г.
СЕГА
18 Авг. 2025

В социалните мрежи от вчера кипят бурни спорове за мотивите на Столична община да вдигне таксите за паркиране: 

 

 

 

 

Ключови думи:

платено паркиране, закон за въвеждане на еврото

