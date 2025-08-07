НАП и КЗП започват проверки на цените, а ще глобяват от 8 октомври

Повечето търговци още от преди месец започнаха да показват цените си в двете валути.

От днес всички търговци в страната са задължени да представят цените на стоките и услугите си в две валути - левове и евро, като това ще продължи до 8 август 2026 г. До тази дата НАП и КЗП ще проверят масово и за необосновано вдигане на цените. Промените в Закона за въвеждане на еврото, приети преди седмица от Народното събрание, са обнародвани днес в "Държавен вестник".

Преизчислението на цените трябва да е направено точно по официалния курс 1.95583 лв. за едно евро със закръгляне с едно число нагоре, ако третата цифра след десетичния знак е 5 или повече от 5.

Освен върху етикетите, двете цени трябва да са видни и в касовите бележки при покупка, както и във всички тарифи, ценоразписи, менюта, каталози, брошури.

За някои случаи има отсрочка. Например обозначаването в лева и евро на бележките от таксиметровите апарати трябва да започне от 31 октомври. Продажната цена на книги, учебници, учебни помагала, детски книги с илюстрации, за рисуване или оцветяване започва да се изписва в двете валути на 1 януари 2026 г.

ГРАТИСЕН ПЕРИОД

Повечето търговци още от преди месец започнаха да показват цените си в двете валути. Въпреки това в закона бе определен гратисен период до 8 октомври, тъй като се оказа, че някои по-специфични бизнеси няма да имат време да сменят всичките си етикети или менюта. До тази дата контролните органи няма да глобяват фирмите, които все още не са успели да приведат касовите си бележки и етикети в левове и евро. При проверките НАП и КЗП ще издават писмени предупреждения в този период. Иначе глобите за нарушение на двойното обозначаване на цените, неправилното превалутиране и закръгляване са от 400 до 5 000 лв.

Голям проблем се оказа настройката на касовите апарати да работят и в левове, и в евро. За тях също има гратисен период до 8 октомври, защото към момента само половината от близо 500 000 устройства са адаптирани.

ПУБЛИКУВАНЕ НА ЦЕНИ

В сила влиза и новото задължение на големите търговци с обороти над 10 млн. лв. в периода на двойно обозначаване на цените да ги публикуват всеки ден до 7.00 часа в машинночетим формат на интернет страниците си. Но и това задължение има гратисен период до 8 октомври.

Става думи за оповестяване на продажните цени на всяка една стока и артикул от състава на голямата потребителска кошница - хранителни и нехранителни стоки, безалкохолни и алкохолни напитки, тютюневи изделия, лекарствени продукти.

Когато търговец не поддържа интернет страница, той ежедневно трябва да предоставя на Комисията за защита на потребителите тази информация в машинночетим формат, позволяващ извличане на данни.

От своя страна КЗП се ангажира да представи в публично достъпен интернет портал цялата тази информация, за да може потребителите да следят по населени места и търговски вериги какви са цените на стоките, които ги интересуват. Вероятно тази платформа ще заработи ефективно едва след 8 октомври.

ПРОВЕРКИ ЗА НЕОБОСНОВАНО ВДИГАНЕ НА ЦЕНИТЕ

Друга важна промяна е забраната от 8 август 2025 г. до 8 август 2026 г. фирмите да вдигат необосновано цените на стоките и услугите, които продават директно на потребители. Тази разпоредба срещна най-силни критики, заради липсата на яснота какво означава "необосновано". Неяснотата и предвидените първоначално солени глоби предизвикаха масово поскъпване на редица стоки и услуги в последния месец, тъй като търговците решиха да се презастраховат, след като няма да могат да вдигат цените до края на 2026 г.

В крайна сметка управляващото мнозинство в парламента гласува по-кратък срок - до 8 август 2026 г., и по-смекчена разпоредба: "В периода на двойно обозначаване търговците, които предлагат стоки и услуги на потребители, формират цените си добросъвестно и прозрачно, като всяко увеличение на цените следва да бъде обосновано от обективни икономически фактори. Търговците са длъжни при поискване да представят на контролните органи доказателства за наличието на обективни икономически фактори.“

Под обективни икономически фактори се разбират - "външни за търговеца, предоставящ стоки и услуги на потребители, документируеми промени в разходите по производство, доставка, съхранение и продажба, както и нормативни промени, извънредни обстоятелства – форсмажор, и други фактори, които имат пряко и съществено отражение върху себестойността.“

Предвижда се НАП и КЗП да налагат санкции от 5000 до 100 000 лв. на търговци, които не може да докажат, че повишението на цените в периода на двойно обозначаване е наложено от обективни икономически фактори. При повторно нарушение те са двойно по-високи. Размерът ще се определя, като се отчете тежестта, продължителността и последиците от нарушението. За предприятие с оборот от предходната година над 50 млн. лв. санкцията може да бъде определена и като процент от оборота до 0,5%, а при повторно извършване на същото нарушение в периода на двойно обръщение - до 1%, но във всички случаи не повече от 1 млн. лв.

И за това нарушение глоби няма да се налагат преди 8 октомври, а само писмени предупреждения от проверяващите.

ИЗВЪНРЕДНИ МЕРКИ

В сила влиза и разпоредбата Министерският съвет да може да приема извънредни мерки за противодействие в случай на "значително" нарастване на цените на стоки и услуги от първа необходимост. Не е ясно какви може да са тези мерки и какъв ръст се смята за значителен.

Уточнява се само, че те ще се отнасят за стоки и услуги от първа необходимост като хляб, мляко, яйца, брашно, олио и други, питейна вода, електроенергия и топлоенергия за битови нужди, лекарствени продукти по лекарско предписание, които не се реимбурсират от касата, и базови средства за лична хигиена.