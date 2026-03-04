Нов трус в кабинета - регионалният министър подаде оставка

Нов трус настъпи в един от най-горещите ресори на служебното правителството - регионалното развитие. Регионалният министър Ангелина Бонева е подала оставка по здравословни причини, съобщи правителствената пресслужба. От МС не сочат никакви допълнителни подробности, като само уточняват, че до назначаването на нов министър функциите ще изпълнява сегашният зам.-министър на регионалното развитие Николай Найденов, главен асистент в Университета по архитектура, строителство и геодезия. Премиерът Гюров ще предложи на президента Илияна Йотова да издаде указ за освобождаването на Ангелина Бонева и за назначаването на Николай Найденов на длъжността министър на регионалното развитие и благоустройството, пишат от МС. Оставката на Бонева идва след като кабинетът вече се раздели с друга знакова фигура - вицепремиера за честни избори Стоил Цицелков.

Часове по-рано в "Гласове" излезе публикация, според която служебният премиер Андрей Гюров ще поиска оставката й заради отказа й да освобождава кадри в системата. Според публикацията Бонева е отказала да изпълни няколко искания на Ивайло Мирчев и Андрей Цеков от ПП–ДБ. "В понеделник между тях е имало сериозен скандал, след като служебната министърка отказала да смени Управителния съвет на „ВиК Холдинг“, не искала да уволни още двама членове на Управителния съвет на АПИ и категорично отказала да освободи ръководителката на ДНСК и на АГКК (Агенцията по геодезия, картография и кадастър)", се твърди в информацията на "Гласове".

Днес Ангелина Бонева следваше да участва на първия си блиц контрол в ресорната комисия в НС като служебен министър. Комисията не събра кворум и бе отменена, като председателят Николай Нанков обясни, че Бонева няма да участва по здравословни причини.

От активността на Бонева до този момент не личеше по нищо намерение да напуска поста. Една от първите й задачи бе работно посещение в ЕК с цел ускоряване на работата по проектите с европейско финансиране. Тя проведе и работна среща с министъра на вътрешните работи Емил Дечев с цел подобряване на координацията при пътни ремонти.

Бонева наследи поста в разгара на шумен скандал - посписани в последния момент преди смяната на власта анекси на договори за пътно поддържане за стотици милиони евро. Оказа се, че АПИ е придвижила или финализирала и други мегапоръчки на стойност милиарди - като тази за монтиране на мантинели и за основни ремонти по републиканската мрежа. В разгара на скандала Бонева поиска оставката на шефа на УС на АПИ инж. Йордан Вълчев и сложи на поста инж. Стоян Николов, догогава член на УС.