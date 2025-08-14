Медия без
Министерства вдигат държавни такси преди приемането на еврото

Десетки наредби и постановления за промени в тарифи трябва да приеме правителството до края на годината

Днес, 06:05
Според оперативна програма на Министерски съвет за втората половина на годината трябва да бъдат променени десетки тарифи и наредби заради въвеждането на еврото.
Илияна Димитрова
Според оперативна програма на Министерски съвет за втората половина на годината трябва да бъдат променени десетки тарифи и наредби заради въвеждането на еврото.

Десетки наредби и постановления за промени в тарифи подготвя правителството до края на годината заради въвеждането на еврото като национална валута от 1 януари 2026 г. Това става ясно от приетата оперативна програма на Министерски съвет за втората половина на годината, в която отделните министерства са посочили кои подзаконови документи трябва да бъдат променени.

Покрай превалутирането от левове в евро обаче някои министерства са предложили съществено повишение на таксите, които събират за различни административни услуги, с мотива, че те са били замразени от години и не отговарят на новите реалности. Така държавата от една страна громи фирмите от частния сектор, които надуват цените преди въвеждането на единната валута, а от друга - нейни структури правят същото.

Най-много промени в наредби и тарифи заради въвеждането на еврото са посочили от Министерството на земеделието и храните - 13.

Една от тези промени вече е факт - от 25 юли е в сила нова тарифа за таксите, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделските земи. Освен че сумите вече са изписани в двете валути, някои от тях са съществено завишени. Например издаването на акт за категоризация на земеделска земя доскоро струваше 15 лв., но от 25 юли вече е 48.90 лв. Така от 1 януари тази такса ще стане 25 евро. По същия начин издаване на дубликати или препис-извлечения скача от 20 лв. на 25 евро. Има и други такси, които са увеличени повече от два пъти. МЗХ обяснява, че тарифата за таксите, които събират поземлените комисии, не е актуализирана от 2011 г., а те имали нараснали разходи и много повече работа. 

Тарифата на Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството също не била променяна в последните 14 години, затова и в нея таксите предстои да бъдат съществено завишени. 

Същото ще се случи и с таксите, които се събират от Изпълнителна агенция по лозата и виното. Сегашната тарифа на услугите на агенцията е от 2022 г., но трябвало да се актуализира с действащите пазарни цени. Например увеличават се таксите за извършване на физико-химичен и микробиологичен анализ заради нарасналите разходи за консумативи и издръжката на тази дейност. 

По същата причина ще се завишат и таксите, които се събират от Изпълнителната агенция по сортоизпитване и семеконтрол - за да се постигне "реална разходоориентираност на стойността на извършваните от агенцията услуги".

Министерството на здравеопазването е подало списък с изменения в десетина тарифи и наредби. Сред тях е Тарифата за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол. И тук покрай превалутирането някои от таксите ще бъдат завишени от сегашните им нива. Целта била да се осигури необходимият финансов ресурс за изпълнението на ангажиментите на органите на държавния здравен контрол във връзка с изпълнението на националното законодателство и предоставянето на услуги. Освен това актуализирането на размера на таксите спрямо макроикономическите показатели ще доведе до увеличаване на приходите в националния бюджет, пише в обосновката на промените.

Повечето министерства обявяват, че предстоящите промени в тарифите са свързани само с изискванията за превалутиране на сегашните левови суми в еврови, т. е. по фиксиран курс 1.95583 лв. за 1 евро. Ще следим обаче дали държавните ведомства няма да се изкушат да завишат таксите си преди въвеждане на еврото с оправдания за нараснали разходи и издръжка.

