ЕЦБ ще освети сградата си във Франкфурт с "Добре дошла, България"

Европейската централна банка (ЕЦБ) ще освети тази вечер южната фасада на централната си сграда във Франкфурт с изглед към река Майн по повод присъединяването на България към еврозоната от 1 януари 2026 година, съобщи БТА.

Анимацията ще съдържа поздрав „Добре дошла, България“ на всички официални езици на страните от еврозоната и ще включва визуално представяне на националната страна на българските евромонети от 50 цента, 1 евро и 2 евро.

Прожекцията, с продължителност около четири минути, ще се излъчва циклично в периода от новогодишната нощ до 11 януари 2026 г., като първото ѝ излъчване ще бъде навръх Нова година.

Визуалните елементи ще бъдат в цветовете на Европейския съюз – синьо и жълто, генерирани чрез алгоритми на базата на музиката от „Ода на радостта“. Визуализацията вече бе тествана снощи.

Визията се допълва от бели линии и „балончета“, съдържащи социални и културни данни за Европа – като броя на държавите, езиците и големите градове.

От ЕЦБ посочват, че концепцията символизира „единство в многообразието“ и подчертава както общата европейска идентичност, така и значението на разширяването на еврозоната с присъединяването на България.

Анимацията ще бъде видима и от въздуха, като от ЕЦБ са информирали авиокомпании, опериращи в Германия и България, с цел насърчаване на заснемането ѝ от самолети, които излитат и кацат на летище Франкфурт.

По повод замяната на лева с единната европейска валута управителят на Българска народна банка Димитър Радев направи прочувствено изявление

"Еврото не е просто икономическо решение. То не е само валута. То е знак за принадлежност – че мястото ти не е в периферията, а в пространство на общи правила, доверие и отговорност. Знак, че усилието, което си положил, е било разпознато и прието.

Българският лев винаги е бил повече от пари. Името му идва от лъва – символ, който съпътства българската държавност от векове. Левът остава част от нашата история и от паметта на поколения българи. Никой не го отнема. Той просто заема своето място в разказа за страната ни – редом с марките, франковете и лирите на други европейски народи.

Еврото не прекъсва този разказ. То го продължава",

посочва управителят на БНБ.

Министерството на финансите съобщи, че в първите минути от членството ни в еврозоната ще бъдат отбелязани със специално дрон шоу в небето над площад „Княз Александър I Батенберг“ в София. То може да бъде наблюдавано на живо на онлайн каналите https://evroto.bg/bg/live/146# и https://www.facebook.com/zaevrotobg.