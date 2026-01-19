Медия без
За първи път източноевропеец ще е вицепрезидент на ЕЦБ

Еврогрупата предпочете хърватина Борис Вуйчич пред финландеца Оли Рен

Днес, 09:28
Влизането в еврозоната е добавило само 0,2% към инфлацията в Хърватия, твърди Борис Вуйчич.
Борис Вуйчич - шеф на централната банка на Хърватия, е номиниран от Еврогрупата за вицепрезидент на Европейската централна банка. За първи път източноевропеец ще заеме този важен пост.

Вуйчич получи подкрепата на финансовите министри на 21 държави от еврозоната и се очаква да замени испанеца Луис де Гиндос, чийто мандат приключва на 1 юни. Преди това предстоят изслушване на кандидата в Европейския парламент и консултация с управителния съвет на ЕЦБ, а на финала лидерите на ЕС ще гласуват назначението. Но това са по-скоро формални стъпки за утвърждаване на фаворита, подкрепен от Еврогрупата.

Сред останалите кандидати за поста бяха финландецът Оли Рен (познат ни като бивш еврокомисар), Марио Сентено от Португалия, латвиецът Мартинш Казакс, Мадис Мюлер (Естония) и Римантас Шаджюс (Литва).

61-годишният Вуйчич е начело на Хърватската национална банка вече трети мандат. Той ръководеше подготовката за въвеждането на еврото в Хърватия, която през 2023 г. стана 20-ият член на еврозоната.

Като член на Управителния съвет на ЕЦБ хърватският банкер №1 застъпва воденето на по-строга парична политика. . 

През следващата година изтичат мандатите на председателя на ЕЦБ, главния икономист и ръководителя на пазарните операции. Очаква се Германия, Испания и Франция да се включат активно в битката за тези постове, продължавайки традиционното си доминиране в управлението на банката.

 

Вуйчич беше един от най-големите поддръжници на влизането на България в еврозоната. В свои изказвания той подчертаваше, че  еврото не е довело до скок на цените в Хърватия, а инфлацията се дължи най-вече на външни фактори. Един от настойчивите му съвети към българските власти бе по примера на Хърватия да публикуват черни списъци с имената на търговци, които вдигат безпричинно цените. У нас тази полезна практика обаче не бе възприета, вместо това контролните органи само ни известяват за анонимни нарушители и наложени глоби.   

 

Ключови думи:

Борис Вуйчич, ЕЦБ

