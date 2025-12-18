ЕЦБ остави без промяна основните си лихви

На четвърто поредно заседание Европейската централна банка остави основни си лихви непроменени, като същевременно потвърди, че в средносрочен план инфлацията в еврозоната би трябвало да се стабилизира на целевото равнище от 2%, съобщи БНР.



Лихвените проценти по депозитното улеснение, основните операции по рефинансиране и пределното кредитно улеснение остават без промяна - съответно на нива от 2,00%, 2,15% и 2,40%, посочи ЕЦБ.



Централната банка оповести и новите прогнози на експертите на Евросистемата, като икономическия растеж през тази и следващите две години бяха ревизирани леко във възходяща посока с оглед най-вече на по-доброто вътрешно търсене, както и тези за инфлацията през 2026 г. поради очаквания по-бавен спад на инфлацията при услугите.



Общата инфлация се очаква да бъде средно 2,1% през 2025 г., след което да се забави до 1,9% през 2026 г. и до 1,8% през 2027 г., преди през 2028 г. да се установи на ценовото равнище от 2 на сто.



Очаква се също така растежът на БВП в рамките на еврозоната да бъде по-силен от предвиденото в септемврийските прогнози на ЕЦБ, като за настоящата година беше ревизиран нагоре до 1,4%, за 2026 г. до 1,2% и за 2027 г. до 1,4%, докато за 2028г. се очаква икономически растеж от 1,4 на сто.

Управителният съвет на ЕЦБ отново посочи след края на заседанието, че е решен да осигури стабилизиране на инфлацията на целевото равнище от 2% в средносрочен план.