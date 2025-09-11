Медия без
Банкер №1 на България влезе за първи път на заседание на ЕЦБ

Димитър Радев се включи като наблюдател, а от 1 януари ще е пълноправен член на управата на евробанката

Днес, 10:08
Кристин Лагард поздравява Димитър Радев при дебюта му на заседание на управата на ЕЦБ.
Гуверньорът на БНБ Димитър Радев присъства за първи път на заседание на Управителния съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ), съобщи бТВ. 

Радев се е включил в заседанието на ЕЦБ като наблюдател, а от 1 януари 2026 г., когаго България влезе в Еврозоната, ще участва като пълноправен член с право на глас при вземането на решенията. 

"След малко повече от 100 дни България ще стане 21-вата държава, която ще приеме еврото. Радвам се да приветствам управителя на Българската народна банка Димитър Радев в нашия Управителен съвет. Той ще се присъедини към заседанията ни като наблюдател до присъединяването на България на 1 януари", заяви президентът на ЕЦБ Кристин Лагард в Instagram, като публикува и снимка, на която се ръкува с шефа на БНБ. 

Ключови думи:

Димитър Радев, Кристин Лагард, ЕЦБ

