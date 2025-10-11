Управителят на БНБ разкритикува финансовата политика на кабинета

Управителят на БНБ Димитър Радев разкритикува фискалната политика на правителството и предупреди, че ако тя не се промени, има опасност от румънски сценарий. "Не е тайна, че бюджетът е изправен пред сериозни трудности. Генезисът на тези трудности е политическата криза след 2020 година и свързаното с нея разклащане на фискалната позиция. Определено има тренд на влошаване през последните години и този тренд трябва да бъде пречупен. В този смисъл бюджета за 2026 година ще бъде индикатор дали има достатъчно здрав разум и политическа воля това да се направи," каза той в интервю за БНТ.

Радев прогнозира, че инфлацията в края на 2025 г. ще е по-висока от тази в еврозоната, но все още в управляеми рамки, т.е. няма да има особен драматизъм поне в това, което официално се наблюдава и отчита като инфлация.

"Разбира се, дискусията и публичната, и сред хората за това колко са високи цените в магазините ще продължи, но от макроикономическа гледна точка това няма да представлява сериозен дисбаланс. Аз мисля, че сега имаме отлична възможност да направим така, че да продължим с процеса на увеличаване на реалните доходи и също време на възстановяване на фискалните буфери, ако фокусираме вниманието си върху това, което става в разходната част на бюджета, и го управляваме по най-разумния начин. Тоест това още може да се направи. Ако продължават тези проблеми да ескалират, ще се окажем в положение, в което няма да има полезни ходове, нещо, което виждаме в момента", каза той. И дава за пример Франция и Румъния.

На въпрос колко близо е румънският сценарий Радев отговаря: "И далеч, и близко. Зависи от коя гледна точка разглеждаме проблема. Този сценарий ще бъде невъзможен в България, ако без забавяне се вземат мерки да пречупим негативния тренд по отношение на фискалната позиция от последните години. Ако оставим тази проблеми да ескалират, неопределено ще бъдем на пътя на това, което вие нарекохте румънски сценарий. Вижте, нашата приходна система, включително данъчната система, нейният дизайн е направен така, че да осигури безпроблемно финансиране на държавни разходи в размер до около 40% от брутният вътрешен продукт. Ако ние поддържаме устойчиво тези разходи, значително над тази граница, това неизбежно поражда два въпроса. Как ще се финансира? И отговорите не са толкова сложни. Чрез дълг или чрез увеличение на данъците или чрез комбинация на тези две възможности. А те не са добри възможности. Затова фокусът трябва да бъде върху това да овладеем фискалната експанзия, да пречупим този тренд на проциклична фискална политика. И в този смисъл, да, аз мисля, че бюджета за 2026 година е, може би, по-важен от бюджетите през всяка една от последните поне 5 години."