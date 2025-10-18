Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Чуждите инвестиции у нас са се стопили с 11% за година

Данните на БНБ са за първите осем месеца на 2025-а

Днес, 09:18
Размерът на преките вложения в страната за периода януари-август 2025 г. се равнява на 1,4% от прогнозния брутен вътрешен продукт на България, спрямо 1,7% от БВП през същия период на миналата година.
Pixabay
Размерът на преките вложения в страната за периода януари-август 2025 г. се равнява на 1,4% от прогнозния брутен вътрешен продукт на България, спрямо 1,7% от БВП през същия период на миналата година.

Преките чуждестранни инвестиции у нас възлизат на €1,537 млрд. към края на август, сочат предварителните данни на Българската народна банка. За сравнение, нетният поток на чуждите инвестиции в страната за първите 8 месеца на миналата година е бил положителен в размер на €1,725 млрд., или със €188,5 млн. (10,9%) повече спрямо настоящия резултат.

Размерът на преките вложения в страната за периода януари-август 2025 г. се равнява на 1,4% от прогнозния брутен вътрешен продукт на България, спрямо 1,7% от БВП през същия период на миналата година. Конкретно за август нетният поток на чуждите инвестиции у нас е положителен (в размер на €361,8 млн.) спрямо положителен поток от €533,6 млн. през същия месец на 2024 г.

Данните на БНБ са предварителни и подлежат на ревизия, която може да измени настоящия им размер.

Дяловият капитал (преведени/изтеглени парични и апортни вноски на нерезиденти в/от капитала и резервите на български дружества, както и постъпления/плащания по сделки с недвижими имоти в страната) е положителен и възлиза на €227,8 млн. за периода януари-август 2025 г. Той е по-голям с €260 млн. от този за януари-август 2024 г., който е отрицателен в размер на €32,2 млн.

Нетният поток от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти е отрицателен в размер на €12,1 млн. при отрицателен нетен поток от €5,5 млн. за януари-август 2024 г.

По предварителни данни статия "Реинвестиране на печалба" (показваща дела на чуждестранните инвеститори в текущата печалба или загуба на дружеството на база на счетоводни данни за финансовия резултат) е положителна и възлиза на €2,369 млрд. при положителна стойност от €1,874 млрд. за януари-август 2024 г.

Нетният поток по подстатия "Дългови инструменти" (промяната в нетните задължения между дружествата с чуждестранно участие и преките чуждестранни инвеститори по финансови, облигационни и търговски кредити) е отрицателен и възлиза на €1,059 млрд. при отрицателна стойност от €117,2 млн. за януари-август 2024 г.

По предварителни данни нетният поток на преките български инвестиции в чужбина за януари-август 2025 г. възлиза на €288,2 млн. (0,3% от БВП) при €690,3 млн. (0,7% от БВП) за същия период на предходната година. През август 2025 г. нетният поток е положителен и възлиза на €24,2 млн. при положителна стойност от €17,6 млн. за август 2024 г.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

БНБ, преки чуждестранни инвестиции

Още новини по темата

Управителят на БНБ разкритикува финансовата политика на кабинета
11 Окт. 2025

"Мета" иска да инвестира в България
25 Септ. 2025

Чужди инвестиции за 1.1 млрд. евро са напуснали страната тази година
19 Авг. 2025

БНБ алармира: Не предлагаме заеми по телефона
23 Юли 2025

БНБ измери близо 50% скок на чуждите инвестиции

17 Юли 2025

Българите извадиха още 9,5 млрд. лева от "бурканбанк"

29 Юни 2025

Шефът на БНБ е сигурен: Докладите за еврото са положителни

20 Май 2025

Банките ще превалутират левовете в евро еднократно и без такса
08 Май 2025

Повредени и скъсани левове ще се подменят с евро
02 Май 2025

БНБ подсили държавния бюджет с вноска от 550 млн. лв.
24 Апр. 2025

Управляващите и ДПС-НН избраха потенциален служебен премиер
26 Март 2025

БНБ пусна 4 нови златни монети в ограничен тираж
02 Яну. 2025

Управителят на БНБ отхвърли идеята за нов данък върху банките
07 Дек. 2024

БНБ предупреди: Скокът на заплатите и помощите ще качи цените
12 Ноем. 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ИКОНОМИКА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Главният прокурор вече е като котката на Шрьодингер
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: ИТН удави избирателите си в политическото блато
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар