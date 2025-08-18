Чужди инвестиции за 1.1 млрд. евро са напуснали страната тази година

През първото полугодие на 2025 г. преките чужди инвестиции у нас са 849 млн. евро, което е едва 0.8% от БВП, показва статистиката на БНБ. Данните са предварителни и може да претърпят корекция нагоре, но засега нетният поток чужди инвестиции в страната е по-нисък с 31.4 млн. лв. от този през първото полугодие на 2024 г.

Обемът на преките чужди инвестиции в страната тази година се дължи основно на реинвестираната печалба в българските подразделения, което е добър знак за тяхното бъдещо развитие. Сумата е 1.756 млрд. евро, докато миналата година за първите шест месеца реинвестираната печалба е възлизала на 1.236 млрд. евро.

Под формата на дялов капитал в страната са влезли 232.9 млн. евро. Това са вноски на чуждестранни компании в капитала на български дружества и са показател за дългосрочен инвеститорски интерес. Тази сума е почти на нивото от миналата година - с 10 млн. евро повече.

Впечатление прави, че за първите шест месеца на годината българските дъщерни дружества са върнали на компаниите майки заеми за 1.141 млрд. евро. Тези средства са били предоставени по-рано на българските дружества и са били отчетени като преки чужди инвестиции, но сега са напуснали страната. Сумата е двойно по-голяма от върнатите заеми преди година.

Най-големите нетни положителни потоци от преки инвестиции в страната за периода януари-юни са от Италия (197.3 млн. евро), Нидерландия (190.7 млн. евро) и Гърция (167.3 млн. евро), посочва БНБ.

Към Швейцария (296.6 млн. евро) и Люксембург (155.9 млн. евро) е бил насочен най-големият отлив на капитали през първото полугодие.

В същото време български компании са инвестирали 244.3 млн. евро зад граница в периода януари-юни 2025 г.