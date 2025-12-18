Членството в еврозоната все още не привлича инвеститори у нас

Pixabay Български фирми са върнали на чуждестранните си собственици предоставени по-рано заеми за 744 млн. евро през първите 10 месеца на годината.

Страната ни продължава да не е особено привлекателна за чужди инвеститори въпреки предстоящото членство в еврозоната.

По данни на БНБ нетният поток на преките инвестиции за периода януари – октомври е 2.566 млрд. евро, което е едва 2.3% от БВП. Данните са предварителни и най-вероятно ще бъдат коригирани нагоре в следващите месеци, но това едва ли ще промени картината.

Официалното решение за влизането на страната ни в еврозоната дойде в началото на юни, но очакванията, че това ще доведе до силен ръст на инвестициите, все още не се оправдават. В сравнение с първите 10 месеца на миналата година потокът от чужди капитали е нараснал със скромните 135.4 млн. евро (ръст от 5.6%).

Впечатление прави огромната реинвестирана печалба обратно в предприятията за първите 10 месеца на година. Тя е в размер на 3.2 млрд. евро при 2.2 млрд. евро за същия период на миналата година. Това е положителен знак за успешни инвестиции, печалбата от които се използва за разширяване, модернизация или за нови производства на стъпилите у нас вече инвеститори.

В същото време в дялов капитал за 10-те месеца на годината са вложени едва 128 млн. евро. Това са вноски на чуждестранни компании в капитала на български дружества и са показател за дългосрочен инвеститорски интерес. В последните години по това направление обаче влизат символични капитали.

Друга важна характеристика на преките чужди инвестиции са предоставените заеми от компаниите майки на дъщерните им дружества в България. Тази година този показател е с отрицателен знак. Това означава, че българските фирми са върнали на чуждестранните си собственици предоставени по-рано заеми. За 10-те месеца на 2025 г. са възстановени заеми за 744 млн. евро - това на практика е отлив на капитал от страната.

БНБ отчита и българските инвестиции зад граница. За периода януари - октомври 2025 г. те са в размер на 418.1 млн. евро (0.4% от БВП), при 673.8 млн. евро (0.6% от БВП) за същия период на предходната година.