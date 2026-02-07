Народната банка на Китай, централната банка на страната, и още седем държавни агенции излязоха със съвместно изявление за предотвратяване на рисковете, свързани с криптовалутите. В него се подчертава, че криптовалутите нямат правен статут на валута или пари, че извършването на свързани с тях бизнес дейности в Китай представлява незаконна финансова дейност и че чуждестранни организации и физически лица не трябва незаконно да предоставят услуги, свързани с криптовалути, на местни субекти под каквато и да е форма, съобщи "Глобъл таймс".

Подчертава се, че извършването на токенизация на реални активи в Китай, както и предоставянето на свързани посреднически, информационно-технологични и други услуги, се счита за незаконна финансова дейност - като незаконно издаване на токенизирани инструменти, нерегламентирано публично предлагане на ценни книжа, незаконно извършване на дейности с ценни книжа и фючърси и незаконно набиране на средства - и следва да бъде забранено. Чуждестранни организации и лица също не трябва незаконно да предоставят услуги, свързани с токенизация на реални активи, на местни субекти под каквато и да е форма, се казва в изявлението.

За да се подобрят регулаторните политики, да се предотвратят и управляват рисковете, свързани с виртуалните валути и токенизацията на реални активи, и ефективно да се защити националната сигурност и социалната стабилност, властите са направили изявлението, заяви представител на Народната банка на Китай.

По отношение на конкретните мерки, се очертават комплексни действия в области като мониторинг на риска, контрол върху капиталовите и информационните потоци, борба с „копаенето“ на виртуални валути, противодействие на незаконни и престъпни дейности и засилване на строгия контрол върху разширяването на задграничната дейност на местни компании. "Освен това съответните браншови асоциации ще засилят саморегулацията в сектора, като по този начин ще укрепят многопластова и всеобхватна линия за предотвратяване на рисковете", добави представителят.

Ходът на Пекин идва във време на повишена волатилност на криптопазарите. Биткойнът е загубил почти половината от стойността си, откакто достигна пика си в началото на октомври. Това доведе до срив, който изтри почти 2 трлн. долара от по-широките пазари на криптовалути.

Китай беше лидерът в добив на криптовалути в света, докато Пекин не забрани всякаква търговия и добив на криптовалути през 2021 г., позовавайки се на заплахи за финансовата стабилност и енергоспестяването в страната.