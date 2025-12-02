Японски и китайски кораби се въвлякоха в нов конфликт около спорни острови

БГНЕС Японските острови Сенкаку, известни като Дяоюйдао в Китай, са дежурна точка на конфликт между двете държави през десетилетията.

Японски и китайски кораби се въвлякоха в нов конфликт около спорните острови във вторник, съобщиха бреговите охрани на двете страни, предава БГНЕС.

Отношенията между тях са обтегнати, откакто новата японска премиерка Санае Такаичи намекна миналия месец, че страната ѝ може да се намеси военно при всяка китайска атака срещу Тайван.

Японската брегова охрана заяви, че два китайски патрулни кораба на бреговата охрана са навлезли в териториалните води на Япония около островите Сенкаку в Източнокитайско море в ранните часове на вторник и са напуснали няколко часа по-късно.

Японските острови Сенкаку, известни като Дяоюйдао в Китай, са дежурна точка на конфликт между двете държави през десетилетията. След като патрулните кораби отплавали към японски рибарски кораб, японски кораб на бреговата охрана е поискал те да напуснат водите, се казва в изявлението на японската брегова охрана.

„Дейностите на китайските кораби на бреговата охрана, плаващи в териториалните води на Япония около островите Сенкаку, докато отстояват собствените си претенции, фундаментално нарушават международното право“, се казва още в изявлението. В изявлението се добавя, че двата китайски кораба, както и други, все още са в района.

На свой ред говорителят на китайската брегова охрана Лиу Деджун заяви, че японски риболовен кораб „незаконно е влязъл в териториалните води на Китай“. „Корабите на китайската брегова охрана са предприели необходимите мерки за контрол и са отправили предупреждения, за да го прогонят“, каза Лиу в официалния акаунт на китайската брегова охрана в WeChat. „Китайската брегова охрана ще продължи да извършва дейности по защита на правата и правоприлагане във водите около островите Дяоюйдао, като решително защитава националния териториален суверенитет и морските права“, добави той.

Това последва подобен инцидент около островите на 16 ноември, около седмица след коментарите на Такаичи, съобщи Kyodo News. Китай твърди, че самоуправляващият се Тайван е част от своята територия и не е изключил използването на сила за завземане на демократичния остров. Пекин призова своите граждани да избягват пътувания до Япония и редица културни събития бяха засегнати – включително спирането на концерт на японски певец в Шанхай в петък. Освен забраната за внос на японски морски дарове, Китай засега се е въздържал от налагане на по-сериозни икономически мерки, като например ограничаване на износа на редкоземни метали.