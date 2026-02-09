Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Медиен бос от Хонконг получи 20 години затвор заради подривна дейност

Днес, 08:51
Лай, по време на процеса.
БГНЕС
Лай, по време на процеса.

Съд в Хонконг наложи 20 години затвор за Джими Лай, срещу когото бяха повдигнати обвинения в таен сговор с чужда държава и за разпространение на подривна информация. Делото продължи над 5 години. Лай бе медиен магнат, който подкрепи протестите в Хонконг през 2019 г. в полза на демокрацията.

Присъдата беше наложена въпреки натиска от САЩ, Великобритания и правозащитници за освобождаването на Лай, отбелязва БГНЕС. Съдът счете, че той е бил "мозъкът" зад сговора с чужди държави. Присъдата включва и предишно наказание от две години, наложено по дело за измама.

Лай, който беше в съдебната зала, остана видимо безразличен при прочитането на присъдата. Докато го отвеждаха, с мрачно изражение на лицето помаха с ръка на присъстващите в публиката, сред които бяха съпругата му Тереза и бивши журналисти от неговия  вестник "Епъл дейли", който днес е спрян.

Според защитниците на правата на човека съдебният процес бележи края на свободата на медиите, с която Хонконг се гордееше.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Хонконг, Джими Лай, Китай

Още новини по темата

Китай предупреди, че криптовалутите са незаконни в страната
07 Февр. 2026

Висш гръцки военен е арестуван за шпионаж за Китай
06 Февр. 2026

Китай открива "мегапосолство" в Лондон
19 Яну. 2026

Китайски младежи потвърждават с мобилно приложение, че са живи
18 Яну. 2026

Китай се прицели в рекордните 300 млрд. м³ природен газ

08 Яну. 2026

Китай наложи санкции на САЩ заради оръжие за Тайван
27 Дек. 2025

В Китай изкуственият интелект работи като полиция
07 Дек. 2025

Японски и китайски кораби се въвлякоха в нов конфликт около спорни острови
02 Дек. 2025

Жертвите в Хонконг са вече 146

30 Ноем. 2025

Загиналите от пожарите в Хонконг са вече 128
28 Ноем. 2025

83 загинаха и стотици се издирват след пожара в Хонконг
27 Ноем. 2025

Китай инсталира хуманоидни роботи на границата с Виетнам
26 Ноем. 2025

БСП откри паметник на Георги Димитров
25 Ноем. 2025

Китайски кораби се появиха в японски води
16 Ноем. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Няма Джаро, няма Маро, има Месия 3.0
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: 9 години не стигнаха на Радев да изкачи върха на властта
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?