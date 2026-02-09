Медиен бос от Хонконг получи 20 години затвор заради подривна дейност

Съд в Хонконг наложи 20 години затвор за Джими Лай, срещу когото бяха повдигнати обвинения в таен сговор с чужда държава и за разпространение на подривна информация. Делото продължи над 5 години. Лай бе медиен магнат, който подкрепи протестите в Хонконг през 2019 г. в полза на демокрацията.

Присъдата беше наложена въпреки натиска от САЩ, Великобритания и правозащитници за освобождаването на Лай, отбелязва БГНЕС. Съдът счете, че той е бил "мозъкът" зад сговора с чужди държави. Присъдата включва и предишно наказание от две години, наложено по дело за измама.

Лай, който беше в съдебната зала, остана видимо безразличен при прочитането на присъдата. Докато го отвеждаха, с мрачно изражение на лицето помаха с ръка на присъстващите в публиката, сред които бяха съпругата му Тереза и бивши журналисти от неговия вестник "Епъл дейли", който днес е спрян.

Според защитниците на правата на човека съдебният процес бележи края на свободата на медиите, с която Хонконг се гордееше.