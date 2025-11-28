Медия без
Загиналите от пожарите в Хонконг са вече 128

Пожарните операции приключиха

28 Ноем. 2025Обновена
Пожарътв седемте сгради е потушен
EPA/BGNES
EPA/BGNES

 Броят на жертвите на пожара в Хонконг е нараснал до 128 души. Това заяви ръководителят на службите за сигурност на града Крис Танг, предаде АФП.

Десетки хора все още се водят за изчезнали, каза Танг на пресконференция, като добави, че е изразил съболезнованията си към засегнатите.  Ранените са около 80, в това число и няколко пожарникари.

Пожарникари работят и тази сутрин на терена. Според пожарната служба пламъците са „почти напълно потушени“ към 10:18 ч. (04:18 българско време) и „пожарните операции са приключили“, заяво правителствен говорител. Пожарът се разрази преди три дни в района Тай По, като пламъците обхванаха 7 небостъргача с над 30 етажа.

Това е най-опустошителният пожар в Хонконг от десетилетия.

Бамбукови скелета, издигнати около високите жилищни сгради заради ремонт, който е бил в ход, са допринесли за бързото разпространение на пламъците. В допълнение властите казват, че някои от материалите, използвани при строежа на сградите, може да не са отговаряли на разпоредбите за пожарна безопасност.

Трима души от строителна компания са задържани по подозрения в причиняване на смърт.

Властите на Хонконг заявиха, че ще ускорят преминаването от използване на бамбукови скелета при строителни или ремонтни дейности към използване на метални скелета. Използването на бамбукови скелета датира отпреди 1000 години.

Според официални представители пожарът е започнал от външно бамбуково скеле около 32-етажна сграда в Тай По и се разпространил вътре в сградата и после в останалите 6 сгради. Вероятно за разпространението е допринесло ветровитото време.

Бамбукът е лесен за транспортиране, монтаж под формата на скеле и демонтаж. От 2018 г. при инциденти в Хонконг, свързани с бамбукови скелета, са загинали 23 души.

