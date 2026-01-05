Склад за фотоволтаици пламна в Хасково

Склад за соларни панели и материали за фотоволтаични инсталации и батерии се запали в късния следобед в Хасково, съобщиха от Областната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението". Гъст дим излиза от помещението в района на бившето предприятие "Мануела" в Източна индустриална зона, съобщават местни медии. В района се диша трудно, според очевидци.

Няма пострадали, но работещите в обекта и тези в съседство са изведени на безопасно разстояние.

Пет противопожарни автомобила са пристигнали на мястото на инцидента. По думите на огнеборци на терен най-вероятно става дума за тлеене на отпадъчни материали под бетонния покрив на постройката. В съседното помещение до склада за соларни панели се съхраняват гуми, пише Haskovo Live.

В момента все още гасят покрива на склада. Според собственика на обекта са се запалили кабели, съобщава агенция "Фокус".