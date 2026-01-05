Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Склад за фотоволтаици пламна в Хасково

Жертви няма, работещите са изведени

Днес, 18:39
Haskovo Live

Склад за соларни панели и материали за фотоволтаични инсталации и батерии се запали в късния следобед в Хасково, съобщиха от Областната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението". Гъст дим излиза от помещението в района на бившето предприятие "Мануела" в Източна индустриална зона, съобщават местни медии. В района се диша трудно, според очевидци. 

Няма пострадали, но работещите в обекта и тези в съседство са изведени на безопасно разстояние. 

Пет противопожарни автомобила са пристигнали на мястото на инцидента. По думите на огнеборци на терен най-вероятно става дума за тлеене на отпадъчни материали под бетонния покрив на постройката. В съседното помещение до склада за соларни панели се съхраняват гуми, пише Haskovo Live.

В момента все още гасят покрива на склада. Според собственика на обекта са се запалили кабели, съобщава агенция "Фокус".

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Хасково, пожар

Още новини по темата

Банкноти с нафталин изгоряха в банков клон в Горна Оряховица
24 Дек. 2025

Общинската помощ за бебета стигна 500 - 1000 евро
24 Дек. 2025

Украински морски дрон удари отново танкера "Вират"

29 Ноем. 2025

Загиналите от пожарите в Хонконг са вече 128
28 Ноем. 2025

Пожар изпепели автобуси в Костинброд
19 Ноем. 2025

Пожар в Загреб унищожи небостъргача на медията "Весник"
18 Ноем. 2025

11 души са с доживотни присъди заради смъртоносен пожар в Турция
31 Окт. 2025

Двама души са с изгаряния след пожар в дом за възрастни хора
14 Окт. 2025

След пожара в "Плама"-Плевен евакуират хора
24 Септ. 2025

Разраства се пожарът над община Сливница
21 Септ. 2025

Стотици огнеборци гасят пожар на пристанището в Хамбург
26 Авг. 2025

18 постройки изгоряха при голям пожар край Стара Загора

17 Авг. 2025

Кмет нареди евакуация на Българово заради пожар
16 Авг. 2025

Огромен пожар застрашава резервата около вулкана Везувий
10 Авг. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Раздутият съдебен балон трябва да се спука
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Котката на Радев не е бяла или черна, ами бърза кучка
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Нека Радев да си спомни, че е президент
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?