Шефът на пожарната: Не се поддавайте на паниката при пожар

Запазването на спокойствие и оставането в домовете при пожар в жилищна сграда може да спаси човешки живот. Това обяви в интервю пред БНТ директорът на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ Александър Джартов, коментирайки трагичния инцидент в столичния квартал „Свобода“, при който загинаха три жени.
По думите му от подобни трагедии трябва да се извличат ясни уроци, като най-важният е хората да не се поддава на паника, тъй като тя често води до фатални решения. В момента продължават процесуално-следствените действия по изясняване на обстоятелствата около инцидента в столичния квартал "Свобода".
Джартов обясни, че при пожари в жилищни сгради често по-безопасният вариант е хората да останат в апартаментите си, вместо да се опитват да напускат сградата през задимени стълбища.
„Когато гражданите забележат дим в стълбищната клетка, да не навлизат в нея. Изключително трудно е без защитни средства те да преодолеят този дим, защото не знаят колко етажа надолу продължава. В случая е по-безопасно да се затворят в самите апартаменти. Ако е необходимо, да излязат на тераса, която не е засегната от дима, да влязат в банята, да пуснат водата, да уплътнят вратите.“, каза Джартов.
Директорът на пожарната уточни още, че в големите градове екипите реагират бързо и пристигат на мястото на инцидента в рамките на няколко минути. „Ако е необходима евакуация, колегите на място ще ги придружат със съответните защитни средства.“, заяви той.
Джаров подчерта, че в първите минути при възникване на пожар хората могат да реагират ефективно, ако разполагат с пожарогасител, като за домашна употреба най-подходящи са тези с въглероден диоксид.
Шефът на пожарната предупреди за опасността от неправилното гасене на мазнина. „Имаме случаи, в които жени се опитват да гасят запалена мазнина с вода – това е абсолютно противопоказно. На практика така огънят се разпространява изключително бързо.“, натърти Джартов. Той препоръча покриване на тигана с метален похлупак или влажна памучна кърпа, като синтетични материали са забранени.
Електрическите уреди и зарядните устройства също крият риск. „Високопотребяващи уреди трябва да се включват директно в контактите. Зарядни устройства за телефони или други прибори не бива да се оставят без наблюдение. Цяла нощ зареждане не е препоръчително, защото с течение на времето се получават повреди, които могат да предизвикат пожар.“, предупреди шефът на пожарната.
Джартов подчерта и значението на свободните общи пространства в жилищните сгради - използването им за складови площи е забранено.
Относно противопожарни системи в жилищата, главният комисар препоръча инсталиране на датчици за дим или въглероден оксид във всеки апартамент. „Те струват около 30–40 лева и сигнализират на съседите при пожар, което може да спаси живот. Това е препоръчително, но не е задължително по закон.“, коментира шефът на пожарната.
Джартов сподели, че няма правомощия да осъществява контрол в частни домове без сигнализация или съдебно разрешение, но подчерта, че в обществени сгради и предприятия проверките са задължителни.
При пожар в блока:
-
Не навлизайте в дим: Ако отворите входната врата и видите дим на стълбите, не излизайте. Димът е токсичен и дезориентиращ; само няколко вдишвания могат да бъдат фатални.
-
Изолирайте апартамента: Затворете вратата, уплътнете пролуките с мокри кърпи или одеяла.
-
Потърсете безопасна зона: Излезте на тераса (ако няма дим там) или отидете в банята и пуснете водата.
-
Изчакайте помощ: Пожарникарите пристигат бързо в големите градове и ще ви евакуират безопасно със специализирана техника.