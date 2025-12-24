Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Банкноти с нафталин изгоряха в банков клон в Горна Оряховица

Днес, 07:32
AI

Около 30 000 лева се самозапалиха и изгоряха в касата на централен банков клон в Горна Оряховица, съобщи NOVA. Банковите служители успели да спасят от пламъците близо 170 000 лева, които също са били в трезора.

Инцидентът станал в късния следобед вчера. Възрастен мъж решил да внесе спестявания от около 4000 лева по сметката си, за да може парите му да се превалутират автоматично в евро след Нова година.

Оказало се, че той държал парите си в гардероб, където имало и дрехи, посипани с нафталин срещу молци. При внасянето на банкнотите по тях е имало кристали от нафталина, който е лесно запалим при излагане на топлина.

Банкнотите минали през преброителната машина и най-вероятно кристали нафталин са се вдигнали във въздуха и попаднали в климатика. От там искрата прехвърчала в касата, но не е била забелязана от банковите служители. В един момент парите в трезора започнали да тлеят. Появил се и дим и след отварянето на касата и нахлуването на кислород в нея огънят бясно се разпалил.

Изгоряла около 1/6 от общата сума в касата, която е била близо 200 000 лева. Няма пострадали служители. Пламъците били потушени от пожарникари, а парите са застраховани.

Сумата на мъжа, който внесъл четирите хиляди лева, е била преведена по неговата сметка.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

банка, пожар, Горна Оряховица

Още новини по темата

Украински морски дрон удари отново танкера "Вират"

29 Ноем. 2025

Загиналите от пожарите в Хонконг са вече 128
28 Ноем. 2025

Пожар изпепели автобуси в Костинброд
19 Ноем. 2025

Пожар в Загреб унищожи небостъргача на медията "Весник"
18 Ноем. 2025

11 души са с доживотни присъди заради смъртоносен пожар в Турция
31 Окт. 2025

Двама души са с изгаряния след пожар в дом за възрастни хора
14 Окт. 2025

Банкерка получи 15 г. затвор за източени 1,8 млн. лв. на Мартин Петров
07 Окт. 2025

След пожара в "Плама"-Плевен евакуират хора
24 Септ. 2025

Разраства се пожарът над община Сливница
21 Септ. 2025

Ферма за криптовалута е открита в мазето на община Горна Оряховица
10 Септ. 2025

Стотици огнеборци гасят пожар на пристанището в Хамбург
26 Авг. 2025

18 постройки изгоряха при голям пожар край Стара Загора

17 Авг. 2025

Кмет нареди евакуация на Българово заради пожар
16 Авг. 2025

Огромен пожар застрашава резервата около вулкана Везувий
10 Авг. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Втори спецпрокурор като Талева не ни трябва
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Котката на Радев не е бяла или черна, ами бърза кучка
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Нека Радев да си спомни, че е президент
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?