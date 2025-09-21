Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Разраства се пожарът над община Сливница

Пламъците вече са видими до село Горно Романци, което е в съседната област Перник

21 Септ. 2025Обновена
Огънят се разраства бързо и навлиза в горска територия.
FB/ Югозападно държавно предприятие ДП
Огънят се разраства бързо и навлиза в горска територия.

Голям пожар, който първоначално избухна над село Ракита, община Сливница, продължава да се разраства с бързи темпове, подклаждан от силния вятър и необичайно високите за сезона температури, предаде БГНЕС.

Огнената стихия вече е обхванала значителна територия, унищожавайки сухи треви, храсти, ниска растителност и борови насаждения. По последни данни пламъците се придвижват застрашително и вече са видими в непосредствена близост до село Горно Романци, което е в съседната област Перник.

"Пожар e възникнал над брезнишкото село Горни Романци. Горят сухи треви в земеделски имоти в местността "Мечи камък". Огънят се разраства бързо и навлиза в горска територия", коментира пред БНР директорът на Държавно горско стопанство - Брезник Юлий Сираков. 

На мястото на инцидента са изпратени няколко екипа на пожарната, които водят тежка битка с огнената стихия. Усилията им са съсредоточени основно в това да предотвратят навлизането на огъня в населените места и да защитят живота и имуществото на хората. Теренът е труднодостъпен, което допълнително усложнява работата на огнеборците.

В гасенето на пожара се включиха и десетки доброволци от околните села. Местни земеделски стопани също оказват безценна помощ, като с тежка техника правят минерализовани ивици, за да спрат разпространението на огъня. Други доставят вода с лични водоноски, подпомагайки логистично пожарните екипи.

Напрежението в района е високо. Гъст дим се стеле над околността, а миризмата на изгоряло се усеща на километри. Жителите на Горно Романци с тревога наблюдават приближаващите пламъци. Към момента няма данни за пострадали хора или засегнати къщи, но опасността остава реална.

Властите призовават гражданите да бъдат изключително внимателни и да не предприемат рискови действия. Очаква се борбата с пожара да продължи и през нощта. Метеорологичните прогнози не са благоприятни, като се очаква вятърът да остане силен, което може допълнително да раздуха огъня.

 

Пожар и край Враца

Голям пожар избухна край врачанското село Бутан, предаде Нова тв. Сигналът за запалени сухи треви е подаден в 14:42 часа, съобщиха от пожарната. Огънят гори на широк фронт, но засега няма опасност за населените места. Димът се вижда от 20 километра. Два пожарни автомобила са се насочили към мястото. Вятърът в района спомага да разпалването на пламъците.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

пожар, Сливница, Ракита, Перник

Още новини по темата

Стотици огнеборци гасят пожар на пристанището в Хамбург
26 Авг. 2025

18 постройки изгоряха при голям пожар край Стара Загора

17 Авг. 2025

Кмет нареди евакуация на Българово заради пожар
16 Авг. 2025

Родилното в Перник отвори отново врати с безплатни прегледи
13 Авг. 2025

Огромен пожар застрашава резервата около вулкана Везувий
10 Авг. 2025

10 000 декара горят край Сунгурларе
10 Авг. 2025

Евакуираха 40 възрастни хора заради голям пожар край Сунгурларе
09 Авг. 2025

Областният на Хасково задейства BG-Alert
05 Авг. 2025

Пожар в румънски оръжеен завод напомни диверсиите на ГРУ в България
04 Авг. 2025

Областният на Бургас стресна плажуващите с BG-ALERT
25 Юли 2025

Пожарът в Опицвет се разгоря пак

22 Юли 2025

Пожарът в района на Костинброд е овладян
21 Юли 2025

Проверяват качеството на въздуха край ТЕЦ "Бобов дол" след пожар
21 Юли 2025

Без покрив и оборудване пожарът не сломи гимназията "Тревненска школа"
14 Юли 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: ПП-ДБ имат проблем, дори и да казват истината
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Завесата се спуска над епохата на Доган
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар