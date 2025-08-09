Евакуираха 40 възрастни хора заради голям пожар край Сунгурларе

С повишаването на температурите България пак е в пламъци. Голям пожар бушува в района на Сунгурларе. Обявено е бедствено положение за 5 населени места в района, стигна се до евакуация на хора. Гори и край вилната зона на Харманли, голям пожар има и край с. Силвово.

Огънят застраши село Славянци. Евакуиран е домът за възрастни хора в селото. Обявено е бедствено положение. Ситуацията е изключително тежка там. В Харманли пожарникарите в момента се борят стихията да не стигне до болницата и до стадиона в града.

"В Сунгурларе в гасенето се включиха два военни хеликоптера „Кугър“ и два шведски самолета. Огънят застраши село Славянци. Евакуиран е домът за възрастни хора в селото", съощи БНТ. Хората са карали безсънна нощ, пожарът бушува повече от 24 часа."Евакуирамхе 40 души от Дома за пълнолетни лица с деменция. Настанени са в град Сунгурларе, в бившия център за възрастни хора. Евакуирахме и няколко къщи, които са в близост до гората“, коментира кметът Димитър Гавазов. С негова заповед бе обявено бедствено положение за землищата на Сунгурларе, село Бероново, село Скала, село Славянци и селищното образувание Балабанчево. Към 17 часа нямаше данни за изгорели стопанства. Засегнати са гористи местности, ниви и много декари лозя, което е сериозен удар за региона. По последни данни не се налага евакуация на жителите на село Славянци, хората от дома са изведени превантивно.

Към 18 часа единият от двата "Кугър"- а бе пренасочен към друг кризисен район - пожара край село Сливово, общ Средец. Военнослужещите помагат за гасенето на огъня като обливат засегнатите райони с вода от въздуха и координират действията си със служителите на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.По същото време бе овладян друг пожар - край Костинброд, между селата Градец и Царичина. Запалиха се сухи храсти и треви, заради опасността в района бе задействана и системата BG-Alert.

Утре се очакват още по-високи температури, с жълт код за опасно време на територията на по-голямата част от страната.