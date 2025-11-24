Медия без
Три партии предложиха отмяна на по-високите осигуровки

Депутати внесоха текстове за 13-та и 14-та пенсия

24 Ноем. 2025Обновена
Депутатите пришпориха гласуването на бюджетните закони, като дадоха твърде малко дни за внасяне на предложения между първо и второ четене.
Депутати от "Възраждане", "Продължаваме промяната" и "Демократична България" внесоха предложения за отмяна на увеличението на осигуровките с два процентни пункта. Срокът за предложения между първо и второ четене на бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г. изтича днес. Предложения направиха АПС, "Възраждане", ПП и ДБ, като едва ли някой от текстовете би получил шанс за приемане - управляващите вече дадоха да се разбере, че няма да помръднат от намеренията си въпреки избухналите срещу тях протести.

Най-силно впечатление сред внесените промени преди второ четене прави предложението от хората на Ахмед Доган всички пенсионери да получават по още две пенсии - за Великден и Коледа, в размер на 392 евро. Христо Расташки от "МЕЧ" също е внесъл идея за коледно плащане, но в неговото предложение е записано, че всички пенсионери ще получат еднократна сума от 76.70 евро. Съветът за съвместно управление вече предложи по 120 лв. на 536 000 пенсионери под линията на бедност, т.е. хората, за които пенсиите с добавките са под 638 лв. Има поръчка и към социалното министерство да предложи законов механизъм за тези празнични плащания, които да са към социалното подпомагане и да са за всички нуждаещи се, а не само за пенсионери.

Мартин Димитров и Божидар Божанов внасят и едно свое старо предложение - плавно въвеждане на лична осигуровка за пенсия на държавните служители, работещите в сектор "Сигурност" и съдебната власт. Венко Сабрутев, Асен Василев и Богдан Богданов пък са добавили към отмяната на увеличението на осигуровките и предложение за промяна в Кодекса на труда, с което бащата да получи право на 11 работни дни платен отпуск при раждане на дете, който да може да се ползва на части или наведнъж до навършването на 1 година на детето. Сега бащата има право на 15 календарни дни, които се ползват наведнъж от изписването на детето от болница. С това предложение ПП е променила малко предишен законопроект със сходни промени, които обаче бяха критикувани от експертите и отхвърлени от мнозинството, въпреки че някои бащи сред депутатите ги подкрепиха при дискусиите.

В предложенията преди второто четене на закона има различни предложения за увеличение на минималните и максималните дневни размери на обезщетението за безработица. Традиционно АПС предлагат и защита на земеделските стопани и тютюневите производители, както правят всяка година, като предлагат да се замрази минималният им осигурителен доход.

Хасан Адемов е внесъл и едно традиционно свое предложение в подкрепа на работещите в НОИ, които са едни от най-ниско платените държавни служители, въпреки високата квалификация, изисквана за работата им и факта, че институтът ще разпределя догодина над 15,2 млрд. евро годишно - да се увеличат заплатите им не с 5, а с 10%. Днес "Възраждане" също са добавили предложение за завишаване на издръжката на института, което ще позволи повече от 5% увеличение.

