Минималната пенсия се увеличава с 24,5 евро от 1 юли

На фона на огромното повишение на осигуровките, минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст догодина ще се повиши само с 24,5 евро. От 1 януари до 30 юни размерът й ще е 322,37 евро при 630,50 лева сега. От 1 юли сумата ще е 346,87 евро, като увеличението е със 7,6%. Това предвижда проектът на бюджет на държавното обществено осигуряване за 2026 г., който снощи бе внесен в Народното събрание и така за пръв път е достояние на широката публика.

Увеличението на минималната пенсия е ориентировъчен сигнал какво ще е увеличението по швейцарското правило и за останалите пенсии, макар че засега в проекта е записано само, че процентът ще е между 7 и 8, а окончателната стойност ще бъде определена след получаване на отчетните стойности за осигурителния доход и инфлацията.

Средният размер на пенсията на един пенсионер през 2026 г. се предвижда да достигне 541,20 евро. Ръстът е 8,5 на сто при заложено средно ниво в бюджета за 2025 г. от 498,61 евро. Очаква се реален ръст на пенсиите от 4,8 на сто през 2026 г. при прогнозирана стойност на средногодишната инфлация по хармонизирания индекс на потребителските цени от 3,5 на сто за 2026 г. Тук обаче влияние оказват не само швейцарското правило и осъвременяването, а и други фактори като преизчисляването заради допълнителен стаж и по-високия размер на новоотпуснатите пенсии.

От превалутирането в евро, което за всички осигурителни плащания се закръгля нагоре в полза на получателите, разходите на НОИ се увеличават с 0,4 млн. евро, т.е. около 400 000 евро повече ще получат хората от преминаването към европейската валута.

През 2026 г. максималният месечен размер на получаваните една или повече пенсии се запазва на нивото от 2025 г. – 1 738,40 евро (3400 лв.). Запазва се минималният дневен размер на паричното обезщетение за безработица – 9,21 евро, както и максималният дневен размер – 54,78 евро.

БСП се пребори за една отстъпка, в една от най-оспорваните области - майчинството. Размерът на обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя) се увеличава от 1 януари 2026 г. от 398,81 евро (780 лв.) на 460,17 евро. Отгоре на това, стимулът за връщане на работа се увеличава от 50% на 75% от обезщетението, т.е. жените ще могат да получават едновременно заплата и значителна част от обезщетението, въпреки че неговото предназначение е да замества доходите от труд, а не да ги допълва.

Както е известно, най-големият шок в проекта е увеличението на осигуровките за пенсия. Размерът на осигурителната вноска за фонд „Пенсии” се увеличава с два процентни пункта: от 19,8 на сто на 21,8 на сто за родените преди 1 януари 1960 г. при съотношение 12,14 за сметка на осигурителя и 9,66 за сметка на осигуреното лице и от 14,8 на сто на 16,8 на сто за лицата, родени след 31 декември 1959 г., при съотношение 9,34 за сметка на осигурителя и 7,46 за сметка на осигуреното лице. Това е увеличение на тежестта с над 10%.

Минималният осигурителен доход ще е 620,20 евро, колкото става минималната заплата. Максималният осигурителен доход се увеличава на 2352 евро, или 4600 лв. при 4130 лв. сега. Докато пенсиите се осъвременяват от 1 юли, увеличените осигуровки влизат по традиция в сила още от 1 януари.

Запазва се режимът на изплащане на паричните обезщетения за временна неработоспособност (болничните) – първите два работни дни се изплащат от осигурителя, а от третия ден на настъпване на временната неработоспособност ги поема НОИ.

Един напълно забравен елемент от плащанията, които осигурените получават от държавното обществено осигуряване – еднократната помощ при смърт на осигурено лице, за поредна година остава без промяна – 276,10 евро.