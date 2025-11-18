И на първо четене мнозинството не отстъпва за осигуровките

Първото четене на проекта на бюджет на държавното обществено осигуряване за 2026 г. не остави надежда за промяна в параметрите на социалната политика догодина. Управляващите имат идеи за запушване на пробойните, но за друга година, а сега проектът мина без проблеми и без заявени намерения да се промени нещо в него, въпреки критиките.

В хода на дебата се разбраха любопитни подробности от кухнята на бюджета. В НОИ например е коментирано административно увеличение на минималните осигурителни прагове, които от години стоят замразени заради отказа на работодателите да участват в преговори със синдикатите за определянето им. Това обезсмисли този инструмент за борба със сивата икономика, защото праговете само се приравняват с минималната заплата, ако са по-ниски от нея. Така 98,7% или 734 от общо 744 позиции по икономически дейности и групи професии ще се осигуряват догодина върху минимална сума, равна на минималната заплата. Много зъболекари например са на минималната заплата, главни счетоводители и т.н. - примери, които бяха изтъквани в дискусиите. Затова в комисията е обсъждано увеличение, което да даде 1,7 пъти разлика между най-ниската и най-високата заплата, но времето не стигнало за оформянето на идеята.

В социалната комисия се разбра още, че социалното министерство е готово с предложенията си за пътната карта за пенсионна реформа, но Министерството на финансите не е дало своите резолюции и идеи заради подготовката на бюджета. Срокът за изготвяне на пътната карта изтече миналата седмица.

Доста се говори и за проблема с огромния брой хора, които получават инвалидни пенсии и други социални придобивки покрай експертно решение на ТЕЛК. Министърът коментира драстично увеличение на броя лични асистенти и парите, които поглъщат близо 800 000 души с ТЕЛК. В същото време обаче в бюджетната комисия се чуха възражения от единствената мярка за затягане на контрола, предвидена в този бюджет - даването на достъп на медицинските комисии в НОИ до здравните досиета на пациентите, като не е изключено тя да претърпи ревизия.

Основните параметри на бюджета на държавното обществено осигуряване

Осигурителните вноски за фонд "Пенсия" се повишават от 1 януари 2026 г. с 2 процентни пункта, от които 1,12 за сметка на осигурителя и 0,88 за сметка на осигуреното лице, пише в проекта. Така осигуровката за пенсия за родените преди 1960 г. се повишава от 19,8% на 21,8%, а за родените след 1959 г. – от 14,8% на 16,8%. За родените преди 1960 г. личната осигуровка се повишава от 8,78 на 9,66%, а за работодателите - от 11,02 на 12,14. За родените след 1959 г. личната осигуровка се повишава от 6,58 на 7,46%, а тази за работодателя - от 8,22% на 9,34%.

Минимален осигурителен доход за самоосигуряващите се лица – 620,20 евро;

Максимален осигурителен доход – 2352 евро;

Минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст:

От 1 януари до 30 юни – 322,37 евро;

От 1 юли до 31 декември – 346,87 евро;

Дневен минимален размер на обезщетението за безработица – 9,21 евро;

Дневен максимален размер на обезщетението за безработица – 54,78 евро;

Парично обезщетение за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя) – 460,17 евро;

Еднократната помощ при смърт на осигурено лице за 2026 г. – 276,10 евро.