НОИ изплаща от днес последните пенсии в левове

Днес започва плащането на декемврийските пенсии, които част от пенсионерите ще получат заедно с коледни добавки. Графикът за получаване на парите чрез пощенските станции е до 19 декември. Преводите по банков път ще бъдат извършени днес.

Датите за изплащане на пенсиите ще са такива по изключение, тъй като с решение на Министерския съвет от 19 ноември т.г. дните 31 декември 2025 г. и 2 януари 2026 г. са обявени еднократно за неприсъствени, предвид което се съкращава технологичното време за приключване на процедурата по извършване и разчитане на пенсионните плащания преди края на годината.

Коледните добавки са в размер на 120 лева. Еднократната сума към пенсиите ще получат пенсионерите, на които пенсията или сборът от пенсиите, заедно с добавките и компенсациите към тях за декември 2025 г., е в размер до 638 лв. включително. Право на тази добавка имат около 536 хиляди души.

Това ще бъдат и последните пенсии, платени в българска валута. С тези последни за годината преводи Националният осигурителен институт символично затваря една глава, в която левът ни служи повече от век като валутата, която съпътстваше трудовия път на поколения българи, отбелязват от института по този повод.