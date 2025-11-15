Тази година няма да има коледни добавки за пенсионерите

Коледни добавки за пенсионерите тази година не са планирани, тъй като възможностите на бюджета в това отношение са силно ограничени. Това каза заместник-председателят на парламентарната група на ГЕРБ-СДС Деница Сачева в ефира на Нова телевизия. Тя смята, че няма да има големи промени във внесените в Народното събрание три проектобюджета - на държавата, на здравната каса и на ДОО.

Празничните добавки към пенсиите обикновено са в ръцете на правителството, което ги отпуска от евентуални икономии в бюджета. Като премиер Бойко Борисов държеше лично да обяви тази новина. Миналата година за Великден ГЕРБ-СДС и още неразцепилото се ДПС си присвоиха инициативата и решението за пръв път мина през Народното събрание, за да могат политическите партии да го използват за изборите. През 2023 г. добавки за Коледа нямаше, тъй като финансов министър беше Асен Василев, а неговото непреклонно мнение беше, че по-правилно е да се увеличават по справедлив начин всички пенсии, отколкото да се раздават пари на калпак.

Според Сачева, "мантрата за 10-процентно увеличение е абсолютно невярна, манипулативна". "Осигурителната вноска се увеличава с 2%, разпределени между работник и работодател. За заплата от 2500 лв. работникът ще даде 20 лв. повече", обясни тя. И припомни, че увеличението на вноските е било планирано за 2027–2028 г., но се налага да бъде изтеглено по-рано заради състоянието на НОИ.

Сачева заяви, че бюджетните затруднения са резултат от „наследството на Асен Василев“, който е превърнал три процента дефицит в стандарт.

Сачева отбеляза, че темата за високите бонуси в държавната администрация е чувствителна и предстои сериозно преструктуриране. „Възнагражденията в администрацията имат нужда от преразглеждане“, каза Сачева.