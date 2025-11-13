Очаква се повече родители да могат да работят дистанционно

Старата идея родителите и осиновителите на деца до 12-годишна възраст да могат да работят на непълно работно време или дистанционно през лятната ваканция отново си проправя път. Днес парламентът единодушно прие на първо четене такива поправки в Кодекса на труда, съобщи БНР.

В момента подобни права се дават на родители на деца, ненавършили 8 години - те могат да се трудят с гъвкаво работно време. С новото предложение възрастта на децата се вдига на 12 години, но само през лятната ваканция. Реално така се очаква повече родители да могат да работя дистанционно.

При представянето на законопроекта Деница Сачева (ГЕРБ-СДС) отбеляза, че средното ниво за ЕС на жени между 20 до 49 години с деца, които работят от вкъщи, е 27,7%. На първо място е Нидерландия, където почти 50% от заетите жени с деца работят от вкъщи. В Швеция - 46%, Дания - 42%."Равнищата в страни с икономики, сходни на нашата, също са по-високи от България - в Хърватска 14,6%, в Гърция 8,8%, в Румъния 4,8%. България е на последно място с 3,6%", подчерта Сачева.