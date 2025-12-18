Медия без
Родители на деца до 12 г. ще имат право на онлайн работа

Промените в Кодекса на труда са окончателно приети

Днес, 09:27
Единодушно депутатите гласуваха днес право на гъвкаво работно време за родители на деца до 12-годишна възраст. Това стана с второ четене на лаконично изменение в Кодекса на труда, което приключи буквално за минута днес в началото на пленарното заседание. Досега такава възможност съществуваше за родителите на деца до 8-годишна възраст.

Инициативата за промени в Кодекса тръгна от проблема с децата по време на лятната ваканция и беше на депутата от ГЕРБ Деница Сачева. Първоначално тя предлагаше право на гъвкаво работно време само за лятната ваканция, но впоследствие депутатите се обединиха около по-широк текст.

Работник или служител, който е родител (осиновител) на дете до 12-годишна възраст, има право писмено да предложи на работодателя изменение за определено време на продължителността и разпределението на работното му време, да премине към работа от разстояние и други изменения на трудовото правоотношение, които да улеснят съвместяването на трудовите и семейните задължения, гласи днешната промяна. 

Такава промяна ще е възможна само по взаимно съгласие с работодателя, т.е. той може да откаже по-гъвкав режим на служителя си. В този случай само е длъжен да се мотивира в 14-дневен срок.

