Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Работодателите са твърдо против 4-дневна работна седмица

На първо място сме в ЕС по изработени часове, но на последно по производителност

Днес, 07:53
Pixabay

Модерните тенденции към по-къса, но по-производителна работна седмица у нас не срещат разбиране. Работодателите са твърдо против работните дни в седмицата да се намалят на четири, с каквито модели експериментират редица европейски страни, става ясно от допитване на БТА до основните работодателски и синдикални организации. Повод за анкетата е започналата в Гърция дискусия около законопроект, който предвижда възможност родителите да работят 4 дни седмично, но с 10-часов работен ден вместо обичайните 8 часа.

В България, според Кодекса на труда, работната седмица е пет дни, а работното време - 40 часа седмично. В ЕС се открояваме с Гърция по най-дълга работна седмица според реално отработеното време, а в същото време сме на последно място по дял служители, които работят с по-дълго работно време.

Средно работно време за седмицата според реално изработените часове - Евростат

Производителността ни обаче е много ниска - най-ниската в ЕС. Тя е едва 56,8% от средната за ЕС и това ни отрежда последно място в съюза.

Страната ни не е готова за четиридневна работна седмица, коментира пред БТА зам.-председателят на Българската стопанска камара (БСК) Мария Минчева. Населението ни застарява, работещите хора стават все по-малко и ако те работят по-малко часове, ще произвеждат по-малко продукция, аргументира се експертът. Нямаме достатъчно високо ниво на заместване на ръчния труд чрез дигитализация и автоматизация, за да може хората да разполагат с повече свободно време, обясни тя.

Идеята за четиридневна работна седмица с осемчасов работен ден би намалила с 20% производителността на стоки и услуги, а срещу това стоят 20% разходи за работодателите, коментира и зам.-председателят на Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ) Кирил Бошев. Това би довело до спад в икономическата активност, съкращаване на работни места и намаляване на приходите в бюджета. Такива идеи не могат да работят при отворена икономика като българската, където битката е за всеки работник, работно място и произведен лев продукция, смята Бошев.

По отношение на гръцката идея за четиридневна работна седмица, но с 10-часов работен ден, Бошев посочи, че „хората не са роботи“. Според него работниците и служителите не биха били продуктивни в последните часове на деня.

За да се измени работната седмица, трябва да има диалог с работниците и служителите, каза конфедералният секретар на КТ „Подкрепа“ Александър Загоров. Промяната на работната седмица би означавала работодателите да преорганизират работното време и начина, по който се отчитат за него, което би им създало трудности, добави той. Според него, у нас самите служители също не търсят четиридневна работна седмица.

Има примери на български фирми, които вече експериментират с четиридневна седмица, при условие че заплащането на служителите остава непроменено, каза за БТА вицепрезидентът на КНСБ Тодор Капитанов. Дали подобен модел е приложим, зависи най-вече от естеството на работата, смята той. Според Капитанов, проблемите са повече пазарни, отколкото юридически - и сега Кодексът на труда допуска гъвкави решения, но те рядко са възможни при недостига на кадри. В България служителите често изпълняват две или повече функции на работното си място, затова работодателите са по-предпазливи, защото трудно си представят как ще намалят работните дни, при положение че и сега трудно покриват нуждите на бизнеса с наличния персонал, коментира той.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

работно време, гъвкаво работно време, 4-дневна работна седмица, Кодекс на труда

Още новини по темата

Българите са най-недоволните в ЕС от финансовото си положение
21 Авг. 2025

Повече родители ще имат право на онлайн работа през ваканцията
13 Авг. 2025

И Полша ще експериментира с по-кратка работна седмица
25 Юни 2025

Кабинетът прие 4 промени в наредбата за отпуските
24 Юни 2025

Българите са втори след Гърция по най-дълга работна седмица в ЕС
14 Май 2025

Кабинетът променя допълнителните отпуски
13 Май 2025

Детските градини в София ще работят цяло лято
16 Апр. 2025

ПП-ДБ са готови да предложат отмяна на добавката за стаж
09 Февр. 2025

До дни изгарят неползваните отпуски от 2022 г.
09 Дек. 2024

Исландия мина на четиридневна работна седмица
02 Ноем. 2024

"Да си заслужим заплатите": НС прие закон за няколко минути
25 Юли 2024

Още тази седмица може да се уреди отпускът за самотни бащи
24 Юли 2024

Бащата ще ползва отпуск по майчинство без съгласие на майката
14 Юли 2024

С 1,5 г. закъснение МС уреди отпуска за баби и дядовци
12 Юни 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Хайде Радев да прави партията, че не се издържа вече!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Ще си го бием в главите този антикорупционен закон
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар